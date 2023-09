Luis Díaz le cambió la cara al Liverpool para brillante remontada en Premier League

Volvió la Premier League, volvió Luis Díaz y volvieron las alegrías para el Liverpool en Inglaterra, luego del parón por la doble fecha FIFA de eliminatorias al Mundial 2026. A pesar de que el colombiano no fue titular, sí fue el primer cambio al inicio del segundo tiempo , para darle la vuelta al juego ante Wolves.

El compromiso por la fecha 4 de la liga inglesa en condición de visita, era sumamente importante para los ‘reds’ en busca de no desprenderse de la punta del campeonato. Si bien iniciaron abajo en el marcador, para la segunda parte, con la entrada de varias de sus figuras, entre ellas Díaz, firmaron un 1-3 final.

Precisamente, en este torneo de clubes europeo es que está su siguiente reto, enfrentando a LASK Linz de Austria el próximo jueves 21 de septiembre desde las 11:45 a.m. (hora de Colombia). En liga inglesa la siguiente salida será ante West Ham el próximo fin de semana, en la lucha por los puestos de privilegio.

Díaz, determinante

Luego de lo que fue su paso por la Selección Colomba en las eliminatorias sudamericanas, pocas se pensaban que eran las chances para verle en la reanudación de la Premier League, no obstante, su arribo y sensaciones parecen haber sido buenas cuando jugó 45 minutos este sábado.

Su entrenador, Jürgen Klopp en la previa del juego no se veía esperanzado de darle ritmo “Lucho aterrizó ayer a las 9 (de la noche). Vamos a ver adónde podemos seguir a partir de ahí. Todavía no los he visto. Los veré y luego tomaremos una decisión sobre el partido de mañana”.