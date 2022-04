Juan Guillermo Cuadrado sufre en Juventus los rezagos de la Selección Colombia | ¿Cuál es la razón?

Lograr estar al máximo nivel del fútbol mundial es muy complejo. Hay jugadores que no logran completar todo el calendario que les propone la temporada y, en caso de hacerlo, terminan durante la temporada en lesiones que los podrían perjudicar de manera grave de cara al futuro de sus carreras deportivas.

Juan Guillermo Cuadrado es un elemento que en el equipo que se desempeñe parecer ser pieza inamovible. Con la Selección Colombia en el proceso que finalizó por la Eliminatorias a Catar 2022, el extremo disputó la mayoría de los encuentros dando siempre un esfuerzo máximo en su desempeño e igual lo ha hecho en la Juventus de Turín, donde tiene la plena confianza de su entrenador, Massimiliano Allegri.

Sin embargo, el estratega del colombiano en Italia durante los últimos días ha dado muestras de que el jugador cafetero debe llevarse con sumo cuidado, para evitar sobreesfuerzos que lo puedan perjudicar en su proceso junto a la Juve, la cual afronta el remate de la temporada en busca de quedarse con un lugar de puestos europeos para la siguiente campaña, ya que desde hace algunas fechas declinó toda posibilidad de jugar por el título de la Serie A.

🇨🇴340 partidos jugados en ligas top en Europa acumula Juan Guillermo Cuadrado:



🇮🇹327 Serie A Italia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿13 Premier League Inglaterra pic.twitter.com/u5NuIwocQz — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) April 3, 2022

Al referirse Allegri sobre sus dirigidos y la oportunidad para que todos tengan minutos, expresó: “El entrenador cobra por conseguir resultados, que juegue uno u otro no cambia nada. Yo estoy aquí para conseguir resultados. Gestiono a todos por igual”.

De manera puntual, también hizo énfasis en el presente del jugador de la Selección Colombia y sentenció que no existe posibilidad de que afronte todos los juegos en el tramo que resta de la actual temporada: “Con Cuadrado ha pasado lo mismo: si juega todos los partidos desde ahora hasta el 16 de mayo tienen que llevárselo en ambulancia. Mi trabajo es el de hacer una buena gestión de los jugadores”.

Líos con la justicia

A finales del año pasado, la fiscalía de Turín abrió una investigación en contra de la Juve por presunta inconsistencia en las facturas de transacciones inexistentes y acuerdos sin fundamento financiero para la compra y venta de jugadores. Incluso, las oficinas del club fueron allanadas en busca de documentación que pudiera aportar en el caso contra el presidente Andrea Agnelli y sus asesores. Es por eso que la justicia italiana ha decidido llamar a declarar a varios jugadores de la plantilla, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala y el capitán Giorgio Chiellini.

La Gazetta dello Sport informó este lunes que el colombiano llegó a las 10:00 de la mañana “para ser oído por los fiscales Gianoglio, Bendoni y Santoriello sobre la llamada maniobra salarial”.

Cabe resaltar que ningún futbolista está siendo investigado por la fiscalía, pero son parte importante de la investigación. “Se les pide que expliquen el acuerdo para el recorte de salarios en 2020, en la era covid, y la vuelta de una parte en años posteriores, lo que para los fiscales constituiría una contabilidad falsa. No se descartan otras audiencias en las próximas horas”, indica el medio italiano a través de su portal web.

Audizione terminata per #Cuadrado, che si è dato il cambio con #Chiellini, appena arrivato in Procura #Juve @Gazzetta_it — Fabiana Della Valle (@FabDellaValle) April 4, 2022

Cuadrado estuvo casi hasta el mediodía en la indagatoria, antes de dar paso a Chiellini, quien renovó el año pasado su vínculo con la Juventus por una temporada más.

La fiscalía busca pruebas para determinar que el club turinés hizo una ‘jugada maestra’ para evadir impuestos y pago de cotizaciones en medio de la crisis económica que generó la pandemia para los clubes europeos.

La Gazzetta termina asegurando que “las entrevistas realizadas hasta el momento no han puesto de manifiesto inconsistencias con respecto a lo ya asumido por el poder judicial sobre la base de la documentación incautada”, es decir que, por ahora, las declaraciones no han dado indicios de una contabilidad falsa en el arreglo que se hizo en 2020 con varios jugadores, incluso los que ya no están, como el propio Cristiano Ronaldo.