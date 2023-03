Juan Guillermo Cuadrado tendría nuevo compañero en la Juventus, poco querido por algunos colombianos

- Foto: LightRocket via Getty Images

Juan Guillermo Cuadrado, uno de los jugadores cafeteros con mayor regularidad los últimos años, podría compartir camerino con Emiliano Dibu Martínez, el campeón del mundo con la selección de Argentina al que no quieren algunos colombianos por sus comentarios contra Yerry Mina en la pasada edición de la Copa América.

El conjunto de Turín está pensando en un arquero que brinde seguridad bajo los tres palos ante la posible salida del polaco Wojciech Szczęsny el próximo mercado de fichajes, y Dibu, elegido por la Fifa como el mejor arquero del planeta en la más reciente entrega de los premios The Best, sería la principal carta para reemplazarlo.

Dibu, que hoy comparte con el colombiano Jhon Jáder Durán en el Aston Villa, al parecer no tiene la mejor relación laboral con el DT Unai Emery, por lo que estaría buscando opciones de salir del club en junio, una vez culmine esta temporada.

“La Juventus ve crecer su aprecio por Emiliano Dibu Martínez, portero de la Argentina campeona del mundo hoy en el Aston Villa. Las relaciones con el técnico Unai Emery no son buenas y podría dejar la Premier a finales de año, pensando los bianconeri en la posible sucesión de Szczesny”, informó el medio de comunicación especializado Tuttomercato.

'Dibu' Martínez se llevó el premio The Best a mejor arquero. - Foto: REUTERS

Las negociaciones, sin embargo, no serían nada fáciles: el cancerbero de la albiceleste es seguido por grandes clubes del Viejo Continente para reforzarse.

“Competidores no faltan y son muchos, desde el Tottenham al United y el Chelsea, pasando por el Bayern de Múnich y la Roma, en caso de que se vaya José Mourinho”, agregó el rotativo.

La negociación también estaría ligada a la posibilidad que Juventus deje ir el estadounidense Weston McKennie, propiedad suya pero cedido al Leeds United, aunque no se sabe hasta qué punto Aston Villa este dispuesto a aceptarlo.

Weston McKennie, mundialista con Estados Unidos en Qatar 2022. - Foto: REUTERS

Su precio de venta, explica Tuttosport, está valorado en 30 millones de euros. Y la idea de la Juventus podría ser incluir a Weston McKennie en el trato: el estadounidense, leemos, difícilmente será redimido por el Leeds y, por lo tanto, podría ser incluido en el acuerdo de Dibu Martínez.

¿Por qué Cuadrado no fue convocado a la Selección Colombia?

Si Néstor Lorenzo llamó a James Rodríguez y Falcao García para los próximos amistosos de la selección Colombia ante Japón y Corea del Sur, ¿por qué Juan Guillermo Cuadrado no hace presencia de la lista? La prensa colombiana una vez se dio a conocer la lista, explicó a detalle las razones de la ausencia del extremo que milita en la Juventus de Italia.

Quien despejó todas las dudas fue el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez. En el programa nocturno de ESPN del cual hace parte, este lunes señaló que todo se hizo de común acuerdo y no fue por una decisión unilateral del entrenador argentino: “Se concertó no llevar a Cuadrado porque se llegó a un acuerdo con Juventus... Para no distraerlo y tenerlo en la Juventus”.

Juan Guillermo Cuadrado vs. México - Foto: federación colombiana de fútbol

Vélez contó toda la verdad, dando a conocer que fue el mismo jugador quien pidió no ser tenido en cuenta para seguir en el proceso de acondicionamiento en Europa: “El acuerdo al que se llego fue con Cuadrado. Él prefirió quedarse para ponerse a punto con la ‘Juve’. Pidió que por favor no lo tuvieran en cuenta porque su aspiración es ponerse a un mejor nivel de competencia”.

La temporada de Cuadrado no ha tenido lesiones, sin embargo, su regularidad se ha visto mermada por la falta de minutos. En lo corrido de 2023, apenas completa un solo partido en su totalidad y en los restantes cinco ha hecho presencia solo por algunos minutos, bien sea arrancando como titular o entrando como variante para los suyos.