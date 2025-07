Juanfer Quintero explota contra el Medellín y cierra la posibilidad de un regreso: “Murió todo”

Juan Fernando Quintero, que aún no ha definido su futuro deportivo, pero es casi seguro que no continuará en América de Cali para el próximo semestre, dejó unas fuertes declaraciones que dejó muy mal parados a Independiente Medellín y a toda su hinchada.

El habilidoso volante se refirió a la posibilidad de volver al poderoso de la montaña, cuadro del cual es chincha, pero aseguró que esa posibilidad está lejos ya que, según él, “murió todo”.

Quintero dijo que el conjunto escarlata le confirmó que no lo iba a tener en cuenta para el segundo semestre del 2025. Esta información hizo sonar con más fuerza su posible retorno a River Plate.

🗣️“Yo soy hincha del Medellín, jugué el último partido con el América y me insultó todo el estadio, no sabes la decepción que sentí”



🗣️“Tengo el escudo tatuado, pero vas al estadio y que te insulten a ti y a tú madre, se acaba todo, murió todo”



El jugador, de hecho, emitió unas declaraciones que sorprendieron a todos en el DIM, pues con ellos desactivó cualquier tipo de rumor sobre un regreso, teniendo en cuenta para muchos su amor por el equipo siempre implica una posibilidad de regreso.

Tras el último partido que disputó el volante en el Atanasio Girardot, fue insultado por la afición del Medellín y luego él respondió: “Murió todo” en Desnúdate con Eva, programa de entrevistas de la periodista Eva Rey.

“Soy hincha de DIM y, cuando jugué el último partido con América, me insultó todo el estadio. No sabes la decepción que sentí y no solo yo, mi mamá también. Ahí decía: estas son las cosas que no valen la pena. Ahí me cambió realmente el concepto, el sentimiento”, sentenció.

Juan Fernando Quintero cerró cualquier posibilidad de regresar a Medellín | Foto: Getty Images

Luego, mencionó las veces que ha sufrido por el Medellín: “Las veces que he llorado por Medellín, no sabes. Que todo el mundo sepa que soy de DIM y me traten mal es como que no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende. Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha de DIM. Volver al estadio, que te insulten a ti, a tu madre, se acaba todo, murió todo”.