Juanfer Quintero volvió a Barranquilla y no se olvidó de Junior; contundente declaración

Juanfer admitió que no ha sido ajeno al Junior y ha estado pendiente de los últimos partidos desde que Reyes tomó las riendas:

“Mejoró mucho estos últimos tres partidos el Junior. Me alegra mucho que pueda tener una buena situación, lamentablemente no ganó el último partido, estoy ligado, viéndolo, tengo gente cercana ahí y me alegra que se normalice un poquito más todo lo que es el fútbol y que se tenga mucha esperanza para lo que se viene para ellos”.