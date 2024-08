Juegos Olímpicos París 2024 | Tras escándalo por paliza de Imane Khelif a Angela Carini se viene otra pelea entre “mujeres”

La argelina se acercó después a estrecharle la mano pero Carini, dolida, evitó el saludo. “No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir”, declaró la italiana. “Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”.