Juez envía a prisión a Dani Alves, acusado de abuso sexual: conmoción mundial por el caso del brasileño

El futbolista brasileño Dani Alves estará bajo prisión en Barcelona desde este viernes tras el fallo de la juez que lleva el caso por presunto abuso sexual del jugador contra una mujer de 23 años el pasado 30 de diciembre. Después de escuchar la declaración de la denunciante, el juzgado número 15 decretó que quedará bajo arresto de los Mossos d’Escuadra, la policía de Cataluña, de manera provisional.

Alves acudió en la mañana de este viernes a una audiencia en la capital catalana, sin embargo, terminó siendo detenido después de rendir indagatoria. La fiscalía pidió que recibiera prisión sin fianza, petición que fue aceptada por la juez horas después, tras escuchar la versión de la presunta víctima.

“La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por delito de agresión sexual”, indicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (noreste).

Llegan los furgones de los Mossos d’Esquadra a la Ciudad de la Justicia para conducir a Dani Alves hasta la prisión



La juez ha decretado prisión provisional sin fianza por presunta violación a una chica de 23 años el pasado 30/12 en la discoteca Sutton@COPE pic.twitter.com/nHV2f4Zt2L — Víctor Navarro (@victor_nahe) January 20, 2023

De acuerdo con lo que reporta Mundo Deportivo, la mujer aseguró que el brasileño no solo la tocó por debajo de la ropa, hecho que se había conocido inicialmente, sino que también “la violó en un baño, la obligó a hacerle una felación por la fuerza y la abofeteó, mientras la humillaba e insultaba”.

El defensor de 39 años ha sido interrogado por agentes de la Unidad Central de Agresiones Sexuales de Barcelona, expertos en este tipo de casos, luego de la denuncia que se conoció en días posteriores a la presencia del jugador en la discoteca Sutton, uno de los sitios más exclusivos de Barcelona al que habitualmente asisten futbolistas y personalidades de la farándula.

Dani Alves pasó unos días en Barcelona luego de disputar el Mundial de Qatar 2022 - Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luego de lo sucedido, la presunta víctima se lo informó a la seguridad de la discoteca, que inmediatamente activó el protocolo para informar a las autoridades. El entorno del futbolista también negó dicha versión e incluso aseguró que Dani estuvo muy poco tiempo al interior del sitio. Cuando los Mossos llegaron, el brasileño ya no se encontraba allí y en las horas siguientes tomó un vuelo a México para reintegrarse a la disciplina de Pumas, su actual equipo.

Dani Alves actualmente se encuentra jugando para Pumas de México - Foto: AFP

Lo niega todo

A principios de este mes, Alves concedió una entrevista al programa Y ahora Solones en la que confirma que sí estuvo en el Sutton, pero, según asegura, no se sobrepasó con nadie. “Quisiera negar todo. Sí, estaba en ese lugar, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Bailaba y disfrutaba sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esta señora. Nunca invadí un espacio. ¿Cómo voy a hacer esto con una mujer o una niña? No, por Dios”.

“Cuando uno va al baño no tiene que preguntar quien está. Lo siento mucho, pero no se quién es, no sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de nadie sin autorización”, reiteró.

De momento su club no se ha pronunciado al respecto, pero muchos hinchas han llenado las redes sociales pidiendo que le rescindan el contrato. Como es evidente, no se sabe cuándo podrá regresar a la disciplina de Pumas y cómo se verá impactada su laureada carrera a raíz de este problema que ha ido creciendo exponencialmente con el paso de las horas.

Dani Alves fue detenido este viernes por la policía de Barcelona - Foto: AFP

Alves está casado con la modelo española Joana Sanz, que en una entrevista para Antena 3, difundida el 9 de enero, explicó su versión de lo ocurrido. “El día 30 se fue a cenar con sus amigos, a desconectar un poco, que bastante falta le hacía para su cabeza. Salió a bailar y a intentar disfrutar de la música como bien le gusta, y punto”, afirmó. Es “una noticia que no tiene ni pies ni cabeza”, añadió.