Juez tomó una decisión sobre las graves denuncias de exnovia cubana de Diego Maradona

Un juez argentino archivó una causa por presunta trata de personas presentada por una exnovia cubana del fallecido Diego Maradona, medida que fue apelada este jueves por la defensa de la mujer en Buenos Aires.

El juez federal Daniel Rafecas cerró la investigación al considerar que la muerte de Maradona en noviembre de 2020 “extinguió” los presuntos delitos, que además ocurrieron hace más de 20 años, por lo que estarían prescritos, según el fallo judicial.

La causa fue abierta en septiembre del año pasado por una denuncia de la cubana Mavys Álvarez Rego, que era menor de edad cuando tuvo la relación afectiva con Maradona a principios de los años 2000.

La denuncia por los presuntos delitos de trata de persona, privación de la libertad, lesiones gravísimas, reducción a la servidumbre e iniciación a las drogas, apunta contra personas que en aquel momento estaban vinculadas al excampeón mundial en México-1986.

Cuban Mavys Alvarez (R), who had a sentimental relationship with late Argentine football star Diego Maradona (1960 - 2020) when she was a minor, is seen with Fernando Miguez (L), director of the NGO Fundacion por la Paz, outside the Justice and Human Rights Ministry in Buenos Aires, on November 18, 2021. - Alvarez testified today as a witness to the causes of human trafficking in Maradona's social environment. (Photo by Javier Gonzalez Toledo / AFP) - Foto: AFP

La demandante aseguró el año pasado que el astro argentino había abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años. “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, confesó.

Incluso contó que cuando viajaba a Argentina la mantenía escondida dentro de una habitación de hotel. “Estaba limitada en todo, o sea, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad, sino para no moverme”, fueron algunos de los relatos presentados por Álvarez ante la justicia argentina.

Piensan apelar

En su escrito, el juez consideró que los hechos denunciados “habrían sido realizados principalmente por Maradona, con la participación secundaria de sus colaboradores entre el 9 de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2002″, de acuerdo a los registros de ingreso y egreso del país de Mavys Álvarez.

“No llamaron a nadie a declarar”, se quejó Fernando Míguez, apoderado legal de Álvarez en Argentina, y dijo que denunciará ante el Consejo de la Magistratura (órgano que designa y remueve jueces) al juez Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo, que decidieron archivar la investigación. “Nosotros no hicimos una denuncia contra Maradona sino contra el entorno. Ya apelamos la decisión ante la Cámara Federal”, dijo Míguez a la AFP.

Mavys Álvarez, que vive en Miami desde 2014 y es madre de dos hijos, dio su testimonio el año pasado ante la justicia argentina sobre los hechos ocurridos cuando, siendo una adolescente de 16 años, viajó con Maradona a Buenos Aires para asistir al partido homenaje al ‘10′ en la Bombonera, en 2001.

En esta fotografía de archivo del 26 de marzo de 2006, el exfutbolista Diego Maradona fuma un cigarro mientras ve el partido de fútbol de primera división de Argentina entre Boca Juniors y River Plate en Buenos Aires, Argentina. El gran futbolista argentino que estuvo entre los mejores jugadores de la historia y que llevó a su país al título de la Copa del Mundo de 1986 antes de luchar más tarde contra el consumo de cocaína y la obesidad, murió de un ataque cardíaco el miércoles 25 de noviembre de 2020 en su casa en Buenos Aires. Aires. Tenía 60 años. Foto: AP / Natacha Pisarenko. - Foto: AP

Según su relato, durante su estadía de dos meses en Buenos Aires, Mavys fue sometida a una cirugía estética de mamas, por la que tuvo un doloroso postoperatorio. La mantuvieron encerrada y sin cuidados adecuados.

Ante la prensa en Buenos Aires, relató además episodios de violencia a los que habría sido sometida por Maradona, pero el juez dijo que esos hechos ocurridos en Cuba no son de su competencia.

Según contó Álvarez, la relación entre ellos se prolongó durante gran parte de la estadía de Maradona en Cuba, entre 2000 y 2005, para rehabilitarse de sus adicciones tras haber estado al borde de la muerte.

Las personas denunciadas en la causa y que formaban parte del entorno de Maradona por aquel entonces son Carlos Ferro Viera y Gabriel Bruno, así como Omar Suárez, Mariano Isralit y el exrepresentante Guillermo Coppola.

Con información de la AFP