Jugador de Liga BetPlay tildó a Millonarios de “equipito” tras anunciar a Mateo García: arde polémica en el FPC

Numerosas reacciones se han dado por la llegada de Mateo García, volante que venía jugando con Once Caldas, a Millonarios. Es el segundo refuerzo confirmado por el cuadro albiazul de cara al 2026, luego de la contratación de Carlos Darwin Quintero.

Uno de los comentarios que más revuelo causó fue el de Jerson Malagón, defensor de 32 años que era compañero de Mateo García en Once Caldas. Malagón, públicamente hincha de Independiente Santa Fe, clásico de Millonarios en Bogotá, comentó directamente en un post del club embajador cuando este anunció la llegada de García.

Además de Once Caldas, Jerson Malagón también ha jugado en equipos como América de Cali. | Foto: Colprensa: "Cortesía Dimayor".

“Lo mejor de ese equipito” - Jerson Malagón tras la llegada de Mateo García a Millonarios

Los comentarios hacia Malagón no se hicieron esperar. Numerosos hinchas embajadores le respondieron el comentario a Jerson, señalándolo porque se trata de un jugador profesional activo, aunque sin un futuro confirmado aún.

El polémico comentario de Jerson Malagón tras el anuncio de Mateo García como nuevo refuerzo de Millonarios. | Foto: Tomado de un post oficial en la cuenta de Instagram de @millosfcoficial

Hace un par de semanas, el 21 de noviembre, el periodista Felipe Sierra contó que Jerson Malagón no va a seguir en Once Caldas. Su futuro es incierto y se desconoce si algún club lo contratará para 2026.

Millonarios anuncia a Mateo García por todo lo alto

Pero más allá del revuelo por el comentario de Malagón, Millonarios celebra la llegada de un jugador que tenía en su radar desde hace tiempo. Mateo García está llamado a ser una de las figuras en el mediocampo embajador.

“Mateo nació el 28 de agosto de 1998 en Bogotá y debutó profesionalmente en 2018 jugando para Deportivo Pasto. Tras ello, también tuvo un paso por Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y recientemente por Once Caldas, de donde llega procedente”, afirma Millonarios en un comunicado oficial.

Y añaden: “García se ha caracterizado por su intensidad, su capacidad para interpretar el juego y su compromiso táctico dentro del terreno de juego, cualidades que lo convierten en una pieza importante dentro del proyecto deportivo de Millonarios FC. Su llegada refuerza una zona clave del equipo y suma nuevas alternativas en la construcción y recuperación del balón”.