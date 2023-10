Jugador del Barcelona ‘encaró’ a sus compañeros tras perder el clásico español: “No vine a perder así”

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Jude Bellingham, la gran figura del clásico español | Foto: NurPhoto via Getty Images

Más allá de ceder terreno en la tabla de posiciones, el ítem más doloroso para el Barça radicó en perder así frente a su rival de toda la vida. La decepción y el enfado han sido protagonistas, no solo de los hinchas, sino de los propios jugadores en el vestuario.

Sin embargo, uno de sus referentes arremetió contra algunos compañeros y les pidió más, no solo en el campo de juego, sino en el camerino.

Jugador del Barcelona lanzó dardo a sus compañeros

En diálogo con los medios de comunicación, el futbolista İlkay Gündoğan no dudó en descargar su enojo sobre lo que fue el partido infortunado para ellos. Según él, esperaba más de sus compañeros y anunció que no llegó al club blaugrana para perder de esa manera.

“Quiero ser honesto pero sin pasarme, porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción”, indicó de entrada el referente alemán.