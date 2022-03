Jugador del Manchester City revela curiosa ‘maña’ que tiene Yerry Mina en la cancha

No es el primero que habla de este tipo de comportamientos en el defensor de la Selección Colombia

En agosto de este año se cumplirán cuatro temporadas de la llegada de Yerry Mina a la Premier League. Después de un paso complicado por el Barcelona, el nacido en Guachené (Cauca) tuvo que emigrar al Everton, equipo que lo recibió con los brazos abiertos después de haber marcado tres goles para la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

Su mejor forma llegó de la mano de Carlo Ancelotti, entrenador que ya había hecho algo similar por James Rodríguez cuando estuvo en su primer periodo como técnico del Real Madrid. Tras la salida del italiano, Yerry tuvo dudas de continuar por la insistencia de ‘Rafa’ Benítez de buscar otro central; no obstante, con trabajo se ganó la titularidad hasta que las lesiones lo empezaron a castigar.

Esta temporada, el colombiano ha sufrido varias lesiones consecutivas, la última de ellas fue una ruptura muscular en el cuádriceps que lo tendrá de baja entre mes y medio y dos meses. Frank Lampard, técnico que asumió recientemente la disciplina del Everton, lamentó la ausencia del defensor en un momento clave para los toffees, que intentan escapar de la zona de descenso.

“Yerry Mina también ha sido un gran líder desde atrás, lo hemos extrañado. En el caso de Mina, probablemente lo extrañarán durante al menos otro mes, lo cual es un poco frustrante”, resaltó el entrenador en charla con Royal Blue Podcast la semana pasada.

El colombiano solo ha disputado un total de 11 juegos en la presente temporada con Everton. - Foto: Getty Images

Esa importancia del exPalmeiras se evidencia en las declaraciones de otros jugadores, como Ilkay Gündogan, volante alemán del Manchester City, que resalta al colombiano como uno de los zagueros más complicados de enfrentar en la Premier League.

“Recuerdo a Yerry Mina, un duro central colombiano”, califica el exDortmund. “Usa sus manos para detener el ataque, te agarrará o pellizcará la espalda cuando el árbitro no esté mirando”, cuenta Gündogan.

Aunque esto podría calificarse como juego sucio, el alemán asegura que lo hace como parte del juego para sacar del partido a sus rivales. “No sabía cómo pellizcar la espalda antes. Lo he visto hacer eso una o dos veces”, recuerda.

“No lo hace tanto de una manera sucia. Incluso te sonríe en la cara de una manera amistosa, lo que lo hace simpático de una manera divertida”, dijo el pupilo de Pep Guardiola en unas declaraciones recogidas por el diario Bild.

Existe otra versión

No es la primera vez que a Yerry Mina lo acusan de hacer algo así pues, dada la rivalidad entre los jugadores colombianos y peruanos, André Carrillo reprochó las actitudes del caucano en los recientes enfrentamientos frente al combinado inca.

“No lo has visto. Con Paolo Guerrero, cuando juegan él no se corta las uñas. Te clava las uñas todo el partido”, comentó el extremo peruano en una entrevista con el presentador Jesús Alzamora.

Yerry Mina se enfrenta con paolo Guerrero en un partido disputado en Lima - Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images

“Es insoportable. Messi, por ejemplo, no se mete con nadie”, agrega el presentador. “Y cuando Mina falla el penal, le grita ‘¡ahora baila!”, recordando lo sucedido en la tanda de penales frente a Argentina en la Copa América. “¿Cómo será de pesado para enojar a Messi?”, coincide Carrillo.

“Es pesado, pero es buen jugador”, intenta tranquilizar el extremo del Al Hilal. “Esas dos torres que tienen ellos ahí (junto a Dávinson Sánchez). Los dos en la Premier”, añade.

Jesús Alzamora, conductor del programa La Lengua, sigue con el tema de Mina y recuerda cuando bailó después de marcar el penal en los cuartos de final contra Uruguay. “Esa huevada de meter un penal y bailar no se hace. Hasta que tu equipo gane, baila lo que quieras. Si tu equipo no ha ganado no te puedes poner a bailar”, juzga el presentador, mientras Carrillo le da la razón.