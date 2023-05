Jugadora del América se disculpó tras protagonizar pelea: “Espero que mantengamos la paz en el fútbol”

- Foto: Insidefoto/LightRocket via Getty Images

- Foto: Insidefoto/LightRocket via Getty Images

El pasado lunes 29 de mayo, los aficionados al fútbol colombiano esperaban ansiosos el emocionante enfrentamiento entre La Equidad y el América de Cali femenino, en el partido de ida de los cuartos de final de la liga. Sin embargo, lo que debería haber sido una batalla deportiva se vio opacada por un inesperado altercado que capturó la atención de todos los presentes.

Durante el encuentro, gran parte de las miradas se dirigieron hacia un tenso enfrentamiento entre Elizabeth Carabalí, lateral de La Equidad, y Elexa Bahr, jugadora número ‘7′ del América de Cali. En medio de la intensidad del juego, Bahr llegó a propinarle un puñetazo directo en el rostro a Carabalí, desviando la atención del partido hacia este incidente lamentable.

Esto ocurrió hoy en el juego entre La Equidad vs. América de Cali #LigaBetPlayFemenina. pic.twitter.com/MTXCyxogmM — Sebastián Montañez (@Sebas22mg) May 30, 2023

Pasadas unas horas desde el incidente, las críticas y los comentarios no tardaron en inundar las redes y los medios de comunicación. Ante la repercusión de sus acciones, Elexa Bahr decidió tomar la palabra y ofrecer disculpas públicas por su comportamiento.

Reconoció que su reacción fue producto de la tensión del partido, pero dejó claro que eso no justifica su actuar: “Quiero comenzar ofreciendo mis más sinceras disculpas a La Equidad, al América, a mi equipo y a mis entrenadores por mi reacción. La tensión del juego me llevó a actuar de manera equivocada, pero eso no es excusa para este tipo de comportamiento”.

Jugadora de América dio fuerte puño a una rival de La Equidad. - Foto: Captura de pantalla: @AmericaStore_Co

La futbolista colombo-estadounidense continuó expresando su deseo de que esta situación se resuelva de forma inmediata y que se pueda mantener la paz en el fútbol. Hizo un llamado a aceptar sus disculpas y aseguró que esta acción no define su verdadera personalidad. Además, reafirmó su compromiso con el equipo del América de Cali: “Espero que todo termine aquí y que podamos mantener la paz en el fútbol. Les pido que acepten mis sinceras disculpas y crean en que esta conducta no me representa como persona. Seguiré defendiendo con orgullo la camiseta del América de Cali. Creo en el futuro de este equipo”.

Para finalizar su mensaje, Bahr se dirigió a la afición y enfatizó que el equipo se encuentra plenamente concentrado en su objetivo de alcanzar el título. “Continuaremos enfocadas en el próximo partido y en nuestra meta principal, que es convertirnos en campeonas”, concluyó la jugadora escarlata.

📄 Comunicado oficial | Elexa Bahr pic.twitter.com/2qe4OxAQ6c — América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) May 31, 2023

A pesar del incidente y las disculpas posteriores, queda en manos de las autoridades y los organismos deportivos decidir las medidas a tomar en respuesta a esta situación. Mientras tanto, los seguidores del fútbol esperan que este incidente sea un llamado de atención para mantener la deportividad y el espíritu fair play en cada partido.

El comunicado del América de Cali

En la misma publicación donde están las disculpas de Elexa, el club escarlata emitió un comunicado lamentando la situación.

“América de Cali rechaza con vehemencia los actos de violencia hacia las jugadoras y miembros del cuerpo técnico de La Equidad. Invitamos a toda la hinchada escarlata a vivir la fiesta del fútbol en paz. El próximo lunes 5 de junio, acompáñanos a disputar los 90 minutos restantes del partido de vuelta de los cuartos de final ¡Todos juntos, ustedes en las tribunas y nosotros en la cancha!”, reza el mensaje del equipo del Valle del Cauca.

El partido de vuelta de los cuartos de final se disputarán en el Pascual Guerrero de Cali, el próximo 5 de junio a las 7:30 p. m, hora de Colombia, tras el empate 0-0 en el juego de ida. El emocionante encuentro definirá cuál de los dos equipos logrará avanzar a la siguiente fase y acercarse aún más al anhelado título.