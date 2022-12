La Fifa abre expediente contra el chef Salt Bae por haber tocado la Copa del Mundo sin autorización

El pasado domingo 18 de diciembre la selección de Argentina logró ganar el Mundial luego de derrotar a Francia desde el punto penal. Este histórico triunfo de los argentinos fue celebrado a rabiar por los futbolistas, cuerpo técnico, la delegación de los campeones y sus respectivos familiares. Que dieron la vuelta olímpica y levantaron la Copa del Mundo como se acostumbra con el equipo ganador.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos que se dieron el gusto de tocar la Copa y tomarse fotos con ella, ya que el reconocido chef e ‘influencer’ Nusret Gokce, más conocido en internet como Salt Bae, estuvo en la cancha mientras los argentinos celebraban, intento saludar a Lionel Messi, entre otros jugadores, y hasta tuvo tiempo de posar con el prestigioso trofeo que reciben los campeones del mundo. Algo que incomodó a muchas personas.

El chef turco suele presumir en sus redes sociales, una amistad muy cercana, con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), Gianni Infantino, por lo que parece que esto le funcionó para estar en la premiación del campeón en Qatar 2022, donde se hicieron virales sus fotos y videos en medio de la celebración de los jugadores argentinos.

Pero al parecer, esto no estaba permitido, pues el chef turco habría violado las estrictas reglas que tiene la Fifa sobre quiénes tienen derecho de levantar el reconocido y prestigioso trofeo de la Copa del Mundo. Razón por la que, desde el domingo, el influencer ha sido criticado fuertemente en redes sociales por fanáticos del fútbol en todo el planeta.

“Como uno de los símbolos deportivos más reconocidos del mundo y un icono de valor incalculable, el trofeo de la Copa Mundial de la Fifa original solo puede ser tocado y sostenido por un grupo muy selecto de personas, que incluye exganadores de la Copa Mundial de la Fifa y jefes de Estado”, dice textualmente en la web del organismo rector de fútbol mundial.

Por este polémico momento, el turco no podría asistir nuevamente a torneos organizados por la FIFA, así como también, se conoció en las últimas horas, el US Open le habría cancelado su invitación. Por ahora el chef no se ha manifestado sobre lo sucedido, sin embargo, en redes sociales muchos han celebrado que el organismo más importante del fútbol haya puesto atención en este hecho que incomodó a muchos durante la final entre Argentina y Francia.

Las críticas en redes sociales

Con todo el agobio, Messi intentó alejarse de la multitud, cosa que no pudo lograr, ya que varias personas, entre ellos el reconocido chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, pedían a gritos una foto, además de poder conversar.

En un video captado en la transmisión oficial se pudo observar cómo el cocinero agarró a Messi por su brazo, algo que generó incomodidad en el 10 que no tuvo más remedio que saludarlo y tomarse la anhelada foto.

Después de este suceso, Nusret fue severamente criticado en redes sociales por los usuarios, catalogando este encuentro como algo “incómodo” para el 10 argentino.

“¿Qué hace este tipo ahí?” y “¿Quién le permitió meterse a la cancha?”, fueron parte de las preguntas más recurrentes de la comunidad ante las fotos, que no solo incluían a Messi, sino que el turco también logró interceptar a Ángel Di María, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala, Alexis Mac Allister y otros jugadores albicelestes.

“No deberías estar allí. Este es el momento para los jugadores que han trabajado duro y no para que las celebridades se queden y tomen selfis para su propia promoción”, le reclamó a Salt Bae uno de sus propios seguidores.