La Inteligencia Artificial predice el resultado del partido de la Selección Colombia contra Australia: Hay sorpresas

La Selección Colombia enfrenta la última prueba del año en Estados Unidos con rivales oceánicos antes de encaminarse a unos meses decisivos pensando en la sorpresa que podría darse en la Copa Mundo de 2026. El técnico Néstor Lorenzo se mentaliza en hacer un buen papel y ratificar su proceso deportivo con un resultado histórico en Norteamérica. Las semifinales serían el gran objetivo del entrenador argentino.

Por eso toman fuerza las Fechas FIFA, para pulir detalles en la estrategia del cuerpo técnico, probar nuevos jugadores que aporten en diferentes líneas de la cancha y arropar mucho mejor a James Rodríguez y Luis Díaz, los líderes de la Selección Colombia que sueñan con cumplir con un buen Mundial para quedar en los libros de historia del deporte colombiano.

Para finalizar el año 2025, la Selección Colombia enfrentó a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale y luego la cita fue con Australia en Nueva York. Los rivales oceánicos se consideran inferiores al equipo colombiano, lo que cumple con un buen termómetro para medir la temperatura futbolística de la ‘Tricolor’. Eso sí, en marzo 2026 la exigencia aumentará mucho más con selecciones finalistas y campeonas del mundo.

Es por eso que SEMANA le preguntó a la Inteligencia Artificial la predicción para el juego de la Selección Colombia ante Australia en Nueva York y hay varias sorpresas. Por ejemplo, que se marcarán mínimo tres goles y que hay altas opciones de que Luis Díaz sea la gran figura en el City Field Stadium de la ‘Capital del Mundo’.

Gemini responde: Predicción para el partido Colombia vs. Australia

Sin dar muchos rodeos, la Inteligencia Artificial dio su predicción para el amistoso y no tuvo reparos para dar a la Selección Colombia como gran favorita al triunfo y casi que con una goleada. Asimismo, Luis Díaz es el futbolista con más opciones para marcar en cualquier momento del juego.

Espectacular jugada de Luis Díaz, con Selección Colombia, que asombró a todos. | Foto: Getty Images

“Colombia ha mostrado un gran momento, con 4 victorias en sus últimos 5 partidos. Las casas de apuestas le otorgan una probabilidad alta (cercana o superior al 60%). Colombia es considerada la favorita por su actual momento de forma, la calidad individual de sus jugadores clave y su rendimiento reciente, especialmente en el aspecto ofensivo", dice Gemini tras la consulta de Semana.

Puntos clave de la IA para el pronóstico de Colombia vs. Australia

Gemini se basa en tres aspectos clave para la lanzar el veredicto a favor de la Selección Colombia. El primero de ellos es el momento del equipo de Néstor Lorenzo, pues viene en racha positiva con gran poder ofensivo, sumando Eliminatorias Conmebol y amistosos.

Mientras tanto, James Rodríguez se desempeña con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images