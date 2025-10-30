La millonada que pagará selección por jugar ante Argentina para el Mundial 2026: cifra de locos

Muchos países están buscando prepararse de la mejor manera posible para el próximo Mundial United 2026.

Por medio de los amistosos internacionales es que se afinan las ideas de juego. En octubre hubo dos jornadas y hasta el inicio de la cita orbital habrá un par más.

Varias de las naciones sudamericanas que clasificaron a la Copa Mundo están haciendo gestiones para encontrar los mejores rivales posibles.

Selección Argentina se mide a Colombia en la próxima doble fecha de Eliminatorias | Foto: NurPhoto via Getty Images

En otras partes del mundo esta misma tarea se está dando, pero lo de Angola por lograr un rival de peso como Argentina está salido de control.

Según lo dado a conocer por el medio Sport New Africa, los dirigentes de la selección africana pagarían una “desorbitada cantidad para recibir a Argentina”.

De acuerdo a lo dicho por el mencionado medio al otro lado del mundo: “Angola recibirá a Argentina el 14 de noviembre en un prestigioso amistoso”.

Esta apuesta de un gran juego amistoso de los angoleños tiene relación directa con una fiesta patria que tienen los de África.

Pour recevoir l'Argentine 🇦🇷 en marge de la fête de l'indépendance lors de la trêve de novembre, l'Angola 🇦🇴 va débourser environ 12 millions de dollars.



Plusieurs pays avaient refusé vu les tarifs demandés par l'Albiceleste mais Luanda a accepté...https://t.co/A9LzTIaWMO — Romain Molina (@Romain_Molina) October 30, 2025

“Este encuentro se disputará en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia, el 11 de noviembre”, explican.

“Para esta ocasión, Angola ha llegado a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para que los campeones del mundo participen en el partido”, agregan.

Si bien el juego es algo que llama la atención, la noticia en sí está relacionada con el alto valor que pondrá Angola para medirse ante Argentina.

“Según las primeras cifras filtradas y una investigación realizada por Sport News Africa, Angola pagará no menos de 12 millones de euros por este partido", revelan el valor.

A la hora de hacer la conversación con la moneda de Colombia, esto llega a elevarse hasta unos $54.600.000.000 (unos cincuenta y cuatro mil seiscientos millones de pesos colombianos).

Uno de los máximos atractivos que tendría el juego es la presencia del astro argentino, quien prepara lo que sería su última función en un Mundial.

“Esta elevada cantidad se ha revisado al alza debido a la presencia de Lionel Messi, lo que debería garantizar un lleno total en el Estadio 11 de Noviembre”, mencionan.

Sport New Africa da cuenta de otras naciones de dicho continente que buscaron firmar un pacto así, pero les fue imposible por el exorbitante pedido económico de AFA.

“Otras naciones mantuvieron conversaciones con Argentina, en particular Marruecos, pero las exigencias financieras acabaron por desanimar a los contendientes, que consideraron excesiva la suma solicitada para un partido amistoso”, cierran.

Calendario de Argentina rumbo al Mundial 2026

La actual campeona del mundo tiene claro su panorama hasta antes de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina en medio de su visita a Colombia por Eliminatorias al Mundial 2026. | Foto: AP

Para finales de 2025 tendrá dos compromisos; uno será el mencionado ante Angola, y el otro se sabrá próximamente.