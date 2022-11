“La peor cultura de la Tierra”: la fuerte crítica de un argentino en Qatar

Pablo Carrozza es un controvertido periodista argentino que ha reportado desde Qatar, a su manera, varias curiosidades sobre el Mundial. Carrozza no se encuentra vinculado con ningún medio en este momento, así que lo hace desde sus redes sociales.

De acuerdo con Carrozza, lo que busca es difundir todo lo que no aparece en las grandes cadenas, algo que él mismo denomina “El lado B del Mundial”.

En una reciente publicación, Carrozza describió a Qatar como “la peor cultura de la Tierra”, haciendo referencia a la forma en que organizan los baños en los espacios públicos.

“Dos horas para mear”

Carrozza muestra con su cámara la fila en un estadio para acceder a los baños. Las imágenes permiten ver decenas y decenas de hombres haciendo fila para el baño “Toda esta gente está esperando para mear, tenés que empezar a hacer la fila cuando no tenés ganas”, añade Carrozza.

Luego enfoca el baño de mujeres mostrando que no hay nadie, así que dice que es algo sencillamente insólito. Carrozza termina su comentario rematando: “Este país la verdad es que cada día me sorprende más”.

“Dos horas para mear” es el título de su video.

“Brutos y torpes”

Carrozza había sido antes noticia, tras manifestarse duramente sobre los árabes, después de la derrota de Argentina 2-0 frente a Arabia Saudita.

Carrozza dijo tras la derrota que los árabes son “brutos y torpes” para jugar al fútbol, aseguró que en cada jugada iban a cometer un penal. El gol de Argentina contra Arabia Saudita fue, justamente, un penalti cobrado por Lionel Messi.

“Insultaron a Messi. No quiero más cataríes hinchas de Argentina”, aseguró Carrozza adolorido con el resultado y con los anfitriones. Además, criticó al país por la falta de derechos humanos: “Tampoco me voy a hacer el boludo en un país en el que no hay derechos humanos, donde las mujeres tienen que salir tapadas, en una cultura que para mí es horrible”.

Carrozza no se contiene a la hora de hacer críticas respecto a otras selecciones, por eso después del partido en el que Argentina debutó y salió derrotado, dijo en diálogo con SEMANA que a Argentina se le estaba tratando como una selección menor, como Colombia: “No estamos acostumbrados a perder de esta manera con un equipo netamente inferior como es Arabia Saudita, pero estamos hablando del campeón de América, estamos hablando de un equipo que no tengo duda de que se va a recuperar y va a clasificar a los octavos de final (...). Yo siento que alrededor del mundo se le está subestimando a este equipo, que venía invicto, tratándolo como si fuera una selección menor, casi como Venezuela, Bolivia o Colombia”.