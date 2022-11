El insólito pacto de hinchas argentinos tras la derrota de la albiceleste en Qatar 2022

Pese a que la Selección de Argentina no empezó con pie derecho el mundial de Qatar, parece ser que la fidelidad de los hinchas del equipo albiceleste es aprueba de cualquier adversidad. Así lo demostró un grupo de fanáticos que mostraron tener una firme convicción por su equipo, pese a que fue derrotada por Arabia Saudita.

Mientras la prensa argentina estaba recogiendo las reacciones de los hinchas tras la caída de ‘La Scaloneta’ en su primer duelo en la Copa del Mundo, un grupo de fanáticos que estaban a las afueras del estadio Lusail Stadium sorprendió a un reportero al manifestarle que la derrota del equipo ‘gaucho’ no significó nada.

Uno de los hinchas indicó ante las cámaras que el equipo de Lionel Messi se complicó en el encuentro inicial, pero también afirmó que no tiene dudas sobre la clasificación de Argentina a la siguiente fase del torneo.

“Ahora a levantarse y ganarle a México”, declaró uno de los hinchas argentinos.

A raíz de la gran confianza que proyectaban los aficionados, el periodista decidió preguntarle al grupo sí serían capaces de hacer alguna locura para celebrar que la selección de Argentina logre superar la fase de grupos del Mundial.

“¿Qué serían capaces de hacer si Argentina supera la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022?”, fue la pregunta de reportero, la cual fue atendida con una curiosa respuesta.

Los cuatro aficionados coincidieron en asegurar que tienen la certeza de que su selección obtendrá un cupo para la siguiente instancia del Mundial, por ello afirmaron que no tendrían problema en tatuarse con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) u otros símbolos alusivos a la ‘albiceleste’ para celebrar esa victoria.

“Pero vamos a pasar, eh. Yo no tengo miedo, vamos a pasar. Pero si pasamos me tatúo algo de la Selección; me tatúo el escudo de la AFA”, prometió uno de los hinchas. Otro indicó que “si Argentina pasa y Messi tiene una primera fase como todos queremos, puedo tatuarme un 10 en el tobillo”.

Pese a las risas que generó en sus compañeros, uno de los aficionados retó a un compañero a tatuarse la cara de la “China” Suárez si Argentina llega a los octavos de final.

Lionel Messi de Argentina (d) y Ali Al-Bulaihi de Arabia Saudita durante el partido. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Hay que destacar que este grupo de amigos no son los únicos aficionados que han demostrado tener una fe inquebrantable hacia la Selección albiceleste, recientemente Jerónimo Freixas, youtuber que se hizo famoso con sus videos sobre el Mundial de Fútbol, manifestó en redes sociales que el equipo ha brindado grandes alegrías a los argentinos y por ello “hay que bancarlo”.

En uno de sus videos, en el que advirtió que no era una actuación sino la expresión real sus sentimientos, el humorista y youtuber argentino habló sobre la tristeza que le produjo ver que su Selección nacional resultara derrotada en su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Aunque Freixas admitió sentirse ‘derrumbado’ por la inesperada derrota de la Selección comandada por Lionel Messi ante un equipo que se perfilaba como el más débil del grupo C, el popular youtuber hizo llamado especial a la hinchada argentina a no perder las esperanza depositadas en la Selección de su país.

El comediante destacó que en este momento es necesario que todos los hinchas ‘banquen’ o sigan respaldando al equipo argentino.

“Este equipo nos dio muchas alegrías, nos trajo hasta acá así que hay que bancarlo en todas”, señaló Freixas, desde un hotel en Qatar, país a donde fue invitado para disfrutar del Mundial.

“Grité un montón de goles hoy y pedimos, no puedo creer cómo arrancamos”, admitió el argentino, quien intentó darse de nuevo ánimo a él y sus seguidores, advirtiendo que Argentina aún tiene posibilidades reales de acceder a la siguiente ronda.