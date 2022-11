La respuesta ‘llorando’ de Antonio Casale a Iván Mejía por el pronóstico del partido entre Argentina y Arabia en el Mundial de Qatar

El triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 no solo sorprendió a la hinchada de la Albiceleste, también a algunos periodistas colombianos que dieron por hecho una goleada del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, como en las redes sociales no perdonan, hubo quienes les recordaron que más allá de los favoritismos, en la cancha se miden once contra once y a veces no gana el que parecía ser el mejor postor.

Iván Mejía fue uno de los que imaginó que el compromiso disputado este 22 de noviembre iba a terminar en goleada, no tanto por restarle méritos a su rival, sino por el planteamiento táctico del francés Hervé Renard: presión alta, tanto como para que la línea defensiva estuviera casi sobre el medio campo, corriendo riesgos en el fondo, dada la posibilidad de un balón filtrado.

“Lo que hace Arabia es un suicidio. Defensa adelantada y en zona. Los van a llenar”, publicó el periodista en Twitter.

Lo que hace Arabia es un suicidio. Defensa adelantada y en zona. Los van a llenar. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 22, 2022

Pese a su escepticismo, y el de otros tantos, Arabia Saudita venció dos tantos a uno, aunque por poco pasa lo que el periodista vaticinó: que saliera goleada. El VAR anuló dos goles a Lautaro Martínez y uno a Lionel Messi por fuera de lugar.

Consciente de su desacierto, una vez finalizó el compromiso, Iván Mejía acudió a Sócrates para justificarlo mediante un nuevo trino.

“Fútbol, dinámica de lo impensado, decía Panzeri. Argentina pierde en el debut jugando muy mal. Nunca pudieron leer el partido, equivocaron los caminos, Messi fue un fantasma en la cancha y Arabia, arriesgando demasiado, termina ganando. Solo sé que nada sé”.

Gana Argentina pero no juega cómodo, no le encuentra la vuelta a un partido que está fácil. Falta la pausa para no quedar fuera de juego y desdoblamiento de volantes. Scaloni no preparó este partido? Parecen sorprendidos por un rival tan ingenuo. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 22, 2022

Como lo dicho, dicho está, hubo quienes ‘restregaron’ a Mejía su equivocación. Uno de ellos fue un colega del periodismo deportivo, Antonio Casale.

Casale tomó una captura de pantalla del trino de Iván Mejía, en lugar de darle retuit, para hacerle ver su equivocación con un el emoji llorando. Con lo que no contaba era con las críticas de los usuarios de esta red social, que le recordaron quién llevaba más tiempo ejerciendo como periodista deportivo en Colombia.

“Vos, ¿burlándote de Mejía? No tenés vergüenza, hermano. No te corre sangre en esa cara”, dice uno de los trinos.

A propósito del partido, Casale además tuiteó: “De vez en cuando el fútbol nos sorprende. Es lo más lindo de este deporte. Ojalá se reponga, tienen con qué”.

Ni el DT de Arabia imaginaba la hazaña

Por paradójico que sea, otro de los sorprendidos con el resultado de este 22 de noviembre fue el técnico de Arabia Saudita, pues un día atrás, en conferencia de prensa, comentó: “No creo que pasemos de primera ronda”.

El entrenador francés Hervé Renard además había dicho: “Nos encanta cuando se olvidan de nosotros y nos consideran el equipo más pequeño. No nos importa. Está justificado si tenemos en cuenta el ranking Fifa. En la Copa del Mundo hay sorpresas y esa es la mentalidad que tiene el grupo”.

Así mismo, había reconocido su asombro por la calidad de jugadores que tiene Argentina, a la que enfrentó en 2019, cuando dirigía el seleccionado de Marruecos: “En aquel momento me quedé impresionado. Es una de las mejores selecciones del planeta y Scaloni hizo un extraordinario trabajo. Tenemos que estar listos y preparados”.

Pues bien, este martes, la situación cambió. Luego de dar un batacazo del que probablemente no se dejará de hablar, Hervé Renard comentó: “Se han alineado los astros hoy. Argentina sigue siendo un combinado fantástico con 36 encuentros seguidos sin perder, campeones de la Copa América con un jugador espectacular, pero en el fútbol a veces pasan estas cosas inesperadas”.