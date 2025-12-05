La reacción de la prensa internacional al grupo de Colombia en el Mundial 2026 y el enfrentamiento con Cristiano Ronaldo

La Selección Colombia da de qué hablar y hace un revuelo en el mundo luego de quedar instalada en el Grupo K del Mundial 2026. El sorteo en Washington y la mano de Shaquille O’Neal fueron claves para dejar a la ‘Tricolor’ con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Se evitó a los tres anfitriones, pero ahora tendrá que medirse con una potencia europea y un CR7 con ganas de sumar su primer título mundial a sus 40 años de edad.

Fue un sorteo con total expectativa, parafernalia de la FIFA y el showbiz estadounidense que no podía faltar. Grandes del deporte americano hicieron acto de presencia como Shaquille O’Neal (NBA), Tom Brady (NFL), Aaron Judge (MLB) y Wayne Gretzky (NHL) y el nivel ya era por todo lo alto. A la estrella del baloncesto norteamericano le tocó el bombo 2 y la Selección Colombia fue de las últimas en salir.

Al final, se determinó que Colombia quedaba en el Grupo K con la Selección Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA entre Jamaica vs. Nueva Caledonia o RD Congo, siendo una zona de mucha competencia y donde la ‘Tricolor’ ve posibilidades de ser primera y tener un camino algo más asequible en próximas rondas.

La bandera de Colombia se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. | Foto: AFP

La prensa internacional, en medio de la narración del evento y la forma cómo quedaron establecidas las potencias, tuvo algunas palabras para la Selección Colombia y el gancho de Cristiano Ronaldo en el mismo grupo, partido que se realizará el próximo 27 de junio. Medios como BBC del Reino Unido, Diario Olé de Argentina y Marca en España, se hicieron sentir.

La reacción de la prensa internacional al grupo de Colombia y Portugal

Por ejemplo, el diario Marca, medio líder en España y ocupado con el Grupo H que les dejó con Cabo Verde de África, Arabia Saudita de Asia y Uruguay de Sudamérica, sacó algunos análisis para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que está entre las candidatas a sorprender en la Copa Mundo

“Así es el grupo K de Colombia en el Mundial 2026: rivales y enfrentamientos en la Copa del Mundo”, se lee en un titular con la foto de Luis Díaz en el encabezado. Ahí relatan que la Selección vuelve al Mundial tras Rusia 2018 y la ausencia en Qatar 2022. Y que es un equipo renovado con figuras de talla mundial como Luis Díaz o el mismo Daniel Muñoz, que estaría en carpeta de Real Madrid o FC Barcelona.

Título de Marca a un artículo dedicado a la Selección Colombia. | Foto: Pantallazo Marca.com

“La tricolor buscará igualar o superar aquel rendimiento y volver a demostrar su potencial en el escenario mundial”, dice marca.

Por otra parte, el Diario Olé, ocupado con la Selección Argentina en el Grupo J con Argelia de África, Austria y Jordania , le dedica unas palabras a Colombia y se enfocan por el lado de Néstor Lorenzo, uno de los representantes del fútbol argentino en el Mundial 2026.

Olé resalta que la Selección está de vuelta al Mundial tras ocho años de ausencia. Además, les llamó la atención que Lorenzo haya dicho que esta zona de competencia será “muy física”.

“El último subcampeón de Copa América llega al certamen mundialista tras haber finalizado tercero en las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, a 10 del líder Argentina, con siete triunfos, la misma cantidad de empates y cuatro derrotas. Además, es importante mencionar que a lo largo de todo su camino cosechó una victoria y una igualdad ante la Albiceleste, mientras que le ganó uno y perdió otro vs. Brasil”, reseña el Diario Olé.

Título del Diario Olé sobre Colombia y Portugal. | Foto: Pantallazo Ole.com.ar

Por otra parte, la BBC de Reino Unido hace un análisis de cómo quedaron las selecciones latinoamericanas y España, con una foto de portada donde salen Lionel Messi y James Rodríguez.

Lionel Messi y James Rodríguez discutiendo durante el partido de Colombia vs. Argentina. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por ejemplo, sobre Argentina dice que “suerte de campeón” tras el sorteo, mientras de México asegura que es un “grupo menos fácil de lo que parece”. Sobre la Selección Colombia, la BBC subtitula de una forma que realmente ilusiona a más de uno.

Título de la BBC al artículo de las selecciones latinoamericanas y España en el Mundial 2026. | Foto: Pantallazo BBC.com