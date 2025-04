La ‘sequía’ de trago que terminó afectando a Dayro Moreno en Millonarios: excompañero lo reveló

“Él no estaba haciendo gol porque no estaba tomando. Yo agarré a todos estos manes, a Mayer (Candelo) y todos los demás. Les dije: ‘el borracho está así porque no está bebiendo, tenemos que dejarlo que tome‘. Allá en Manizales era así, y yo como he estado con él en Selección Sub-20, en mayores, siempre he estado con él, pegado...”, arrancó afirmando Wason.