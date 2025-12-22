Deportes

La tabla de los grupos A y B en la Copa Africana: Marruecos pisa fuerte y Sudáfrica no se confía

Le contamos los resultados en los primeros partidos de la Copa Africana de Naciones. Además, cómo van las tablas de posiciones en los grupos A y B.

Redacción Deportes
22 de diciembre de 2025, 10:57 p. m.
Marruecos y Sudáfrica, las dos selecciones líderes en lo que va de la Copa Africana de Naciones
Marruecos y Sudáfrica, las dos selecciones líderes en lo que va de la Copa Africana de Naciones Foto: AFP

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, tuvo continuidad la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Africana de Naciones. Fueron tres partidos en total, correspondientes a las zonas A y B, por lo que la tabla en ambas ya empieza a tomar tendencia.

Cabe recordar que el pasado domingo, 21 de diciembre, fue el partido inaugural con victoria de Marruecos por 2-0 sobre Comoras (Grupo A). Este lunes, los resultados de los tres partidos disputados fueron:

  • Malí 1 - 1 Zambia (Grupo A)
  • Sudáfrica 2 - 1 Angola (Grupo B)
  • Egipto 2 - 1 Zimbabue (Grupo B)

La tabla del grupo A, en la Copa Africana de Naciones, tras la primera fecha

  1. Marruecos | 1 PJ | +2 DG | 3 PTS
  2. Zambia | 1 PJ | 0 DG | 1 PTS
  3. Malí | 1 PJ | 0 DG | 1 PTS
  4. Comoras | 1 PJ | -2 DG | 0 PTS

Marruecos sonríe y cumple, de primeras, las expectativas que se planteaban en la previa. No solo están catalogados como candidatos a ganar la Copa Africana, sino que además se perfilan como un país a brillar en la Copa Mundial 2026.

Marruecos celebrando su triunfo, mismo que le da el liderato en la Copa Africana de Naciones.
Marruecos celebrando su triunfo, mismo que le da el liderato en la Copa Africana de Naciones. Foto: Anadolu via AFP

Programación de la segunda fecha en el grupo A de la Copa Africana de Naciones

  • 26 de diciembre de 2025 - Zambia vs. Comoras (12:30 p.m.)
  • 26 de diciembre de 2025 - Marruecos vs. Malí (3:0 p.m.)

*Los horarios corresponden a territorio colombiano.

Mohamed Salah salva a Egipto del desastre en la Copa África: goles y resumen del juego ante Zimbabue

Supercopa de Italia: Napoli da un certero golpe a Jhon Lucumí y se queda con el título, así va el palmarés

El estadio top mundial que China está construyendo en América Latina: Maracaná se vería superado

Celebración salió mal en la Copa Africana: goleador falló su acrobacia y el ‘blooper’ es viral

Dani Alves vuelve al fútbol tras escándalo judicial: confirman su nuevo equipo para 2026

Ya está a la venta la boletería para Atlético Nacional vs. Inter Miami: precios y cómo comprar

Lamine Yamal presume su camiseta de la Selección Colombia: video revela quién se la regaló

La selección de Nigeria denuncia “trato inhumano” en Libia: “Les dejamos los puntos”

Jugador metido en problemas por su edad, asegura que nació después del fallecimiento de su madre

Liverpool y Luis Díaz sufren doloroso golpe a días de iniciar el 2024: preocupación total

La tabla del grupo B, en la Copa Africana de Naciones, tras la primera fecha

  1. Sudáfrica | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS
  2. Egipto | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS
  3. Zimbabue | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS
  4. Angola | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS

A diferencia del grupo A, en esta zona B el liderato es compartido. Sudáfrica y Egipto, dos firmes candidatas a avanzar a la siguiente ronda, empatan con 3 puntos y dejan a Zimbabue y Angola con un panorama adverso de cara al cierre.

Programación de la segunda fecha en el grupo B de la Copa Africana de Naciones

  • 26 de diciembre de 2025 - Angola vs. Zimbabue (7:30 a.m.)
  • 26 de diciembre de 2025 - Egipto vs. Sudáfrica (10:0 a.m.)

*Los horarios corresponden a territorio colombiano.

Noticias Destacadas