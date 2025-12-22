La tabla de los grupos A y B en la Copa Africana: Marruecos pisa fuerte y Sudáfrica no se confía

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, tuvo continuidad la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Africana de Naciones. Fueron tres partidos en total, correspondientes a las zonas A y B, por lo que la tabla en ambas ya empieza a tomar tendencia.

Cabe recordar que el pasado domingo, 21 de diciembre, fue el partido inaugural con victoria de Marruecos por 2-0 sobre Comoras (Grupo A). Este lunes, los resultados de los tres partidos disputados fueron:

Malí 1 - 1 Zambia (Grupo A)

Sudáfrica 2 - 1 Angola (Grupo B)

Egipto 2 - 1 Zimbabue (Grupo B)

La tabla del grupo A, en la Copa Africana de Naciones, tras la primera fecha

Marruecos | 1 PJ | +2 DG | 3 PTS Zambia | 1 PJ | 0 DG | 1 PTS Malí | 1 PJ | 0 DG | 1 PTS Comoras | 1 PJ | -2 DG | 0 PTS

Marruecos sonríe y cumple, de primeras, las expectativas que se planteaban en la previa. No solo están catalogados como candidatos a ganar la Copa Africana, sino que además se perfilan como un país a brillar en la Copa Mundial 2026.

Marruecos celebrando su triunfo, mismo que le da el liderato en la Copa Africana de Naciones. Foto: Anadolu via AFP

Programación de la segunda fecha en el grupo A de la Copa Africana de Naciones

26 de diciembre de 2025 - Zambia vs. Comoras (12:30 p.m.)

26 de diciembre de 2025 - Marruecos vs. Malí (3:0 p.m.)

*Los horarios corresponden a territorio colombiano.

La tabla del grupo B, en la Copa Africana de Naciones, tras la primera fecha

Sudáfrica | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS Egipto | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS Zimbabue | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS Angola | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS

A diferencia del grupo A, en esta zona B el liderato es compartido. Sudáfrica y Egipto, dos firmes candidatas a avanzar a la siguiente ronda, empatan con 3 puntos y dejan a Zimbabue y Angola con un panorama adverso de cara al cierre.

Programación de la segunda fecha en el grupo B de la Copa Africana de Naciones

26 de diciembre de 2025 - Angola vs. Zimbabue (7:30 a.m.)

26 de diciembre de 2025 - Egipto vs. Sudáfrica (10:0 a.m.)

*Los horarios corresponden a territorio colombiano.