Lamine Yamal subestima al Inter en Champions: lanzó afirmación que puede salir mal

“Intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Eso salió bien. Sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido, obviamente. Pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos”, declaró Yamal sin rodeos a Movistar Plus+ .

“He notado algo raro en un chut en el calentamiento. He ido dentro a calentar un poco más y... nada, he podido jugar el partido bien”, añadió al respecto.