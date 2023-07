Las opciones de la Selección Colombia para lograr la clasificación a los octavos de final en el Mundial femenino 2023

Ahora, el combinado colombiano se encuentra con seis puntos de nueve posibles, a falta de un encuentro, y a pesar de estos resultados aun la clasificación a los octavos de final del Mundial femenino 2023 no está asegurada, debido al resultado que se dio en el otro partido entre Marruecos y Corea , lo cual dejó a todas las selecciones integrantes del grupo H con posibilidades de clasificar en el último encuentro.

Las posibilidades de Colombia para clasificar a los octavos de final

Las once inicialistas de la Selección Colombia Femenina para el amistoso ante Irlanda. | Foto: Sportsfile via Getty Images

Prográmese con el último partido de la fase de grupos ante Marruecos

“Colombia ha madurado mucho porque sabe juntar las líneas y sabe sufrir. Sin balón no nos sentimos cómodas, pero con toda la preparación que hemos tenido sabemos que por momentos no lo vamos a tener y que cuando tengamos la oportunidad de buscar el gol tenemos un potencial arriba que no tiene ningún equipo. Tenemos un equipo maduro, que sabe en qué momento aguantar, en qué momento sufrir y en qué momento ir a buscar el partido”, dijo Leicy Santos, terminado el encuentro con las teutonas.