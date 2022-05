Las reacciones que dejó la remontada del Real Madrid al Manchester City

El dolor de no lograr la primera Champions para el Manchester City que no escondió Pep Guardiola, técnico del equipo inglés, se combinó con la alegría de querer la ‘Orejona’ 14 que no escondió el arquero y una de las grandes figuras del Real Madrid, Thibaut Courtois.

El extécnico del Barcelona argumentó al final del encuentro que jamás se sintió clasificado para enfrentar al Liverpool pese a que al minuto 89 tenía la ventaja de dos goles en el Santiago Bernabéu.

“Mi experiencia en este campo no me permitía eso, pero estábamos muy cerca. Ellos tenían que hacer dos goles, son capaces por su historia que lo dice y ahí está. Que sea una buena final con el Liverpool”, dijo el entrenador de 51 años.

👇 ¡Con este equipo al fin del mundo y #APorLa14! 👇 pic.twitter.com/mSeTyeDhZk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2022

Según las cuentas, desde que Guardiola asumió las riendas del City ha invertido más del 70 % en fichajes para el equipo que lo acaba de dejar en el camino sin lograr el gran objetivo, la Liga de Campeones.

Por eso el dolor de la eliminación no solo se mide en fútbol, sino en pesos.

“Es un golpe duro, es normal. Nos ha faltado juego en la primera parte y en la segunda cuando mejor estábamos, han venido esos dos minutos de los goles de ellos”, confesó Guardiola.

Al ex-Barcelona le preguntaron si cree que merecía más y si el fútbol ha sido injusto con él, y con notoria decepción respondió. “No lo sé, es lo que hay”, agregó Pep.

Ahora el futuro del español es incierto. Sin embargo, el diario The Sun en Inglaterra asegura que el Manchester City ha ofrecido a Guardiola seguir dos años más.

¿Se quedará hasta 2025 en la Liga Premier?

“Estoy feliz en el City y nos han faltado cosas, pero ya veremos el futuro“, respondió al periodista de ESPN.

Otro de los que habló después de la épica remontada fue Thibaut Courtois. Poco sorprendido por lo que lograron, pero muy emocionado se mostró el guardameta belga.

“Este club es capaz de todo, seguimos creyendo hasta el final”, dijo con ímpetu.

Courtois fue clave en momentos en que los merengues se vieron mal en defensa. En el primer tiempo se lució por ejemplo con una tremenda atajada al fuerte remate de Bernardo Silva. Su seguridad en el arco le valieron ser elegido como la figura.

“Cuando ves que quedan 6 minutos todo es posible, metimos el 2 a 1 y los vimos muertos. En la prórroga sabíamos que éramos mejores”, confesó sobre su rival.

Sin embargo, fue autocrítico. Sabe que la definición no es solo cosa de los delanteros y si quieren obtener la Champions 14 deben mejorar ante un letal Liverpool.

“Cada gol no estábamos bien, fallábamos los pases y a veces no salía. Pero ese gol, ese momento, la afición, todos juntos y ellos saben lo que es el Bernabéu. Estaban un poco, no por decir, mal cagados, pero todo podía pasar”, dijo con gracia.

El arquero habló del camino que recorrieron dejando a equipos de grandes chequeras como el PSG donde militan Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar; o al Chelsea, que los venció en el duelo de vuelta en el Bernabéu, pero no los eliminó, y ahora al City de Pep Guardiola, eterno rival cuando dirigía al Barcelona.

“Hemos eliminado a equipos muy grandes que han gastado mucho dinero para ganar una Champions y el camino que hemos cogido con PSG, Chelsea y el City sabíamos que en casa podíamos hacer todo. Muchas ganas de volver a una final”, confesó.

Sobre el duelo del 28 de mayo fue claro en decir que la única opción es ganarle al denominado mejor equipo del mundo en la actualidad en el que además milita y brilla el colombiano Luis Díaz. “Cuando llegas a una final cada uno tiene ganas más enormes. Cuando el Madrid va a la final es para ganarlas”, sentenció.