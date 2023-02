Leicy Santos se lesionó y no estará en la W Revelations Cup 2023 ¿Volverá Yoreli Rincón?

Una mala noticia llegó para la Selección Colombia femenina de mayores. “Leicy Santos sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha”, dice Atlético de Madrid en un comunicado oficial. Leicy, fue sustituida en el minuto 56 del partido en el que Atlético de Madrid enfrentó al Athletic Club en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares y en su lugar ingresó Marta Cardona.

El cuadro colchonero especifica: “La evolución de sus molestias condicionará su reincorporación con el grupo.”, indicó.

La preocupación no solo pasa por el club, también por la Selección Colombia de mayores, clasificada al mundial de la categoría del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. Leicy es una pieza fundamental del medio campo en el equipo de Abadía.

A propósito, el técnico dio a conocer los nombres de las 23 jugadoras convocadas para disputar la W Revelations Cup 2023 que se llevará a cabo en León, México, del 15 al 21 de febrero. Santos estaba en la lista.

El combinado nacional llegará a territorio mexicano a partir del 12 de febrero donde preparará los juegos amistosos ante Costa Rica, Nigeria y México.

Conocida la noticia, la duda sobre la posibilidad de convocar a Yoreli Rincón, jugadora colombiana que puede ocupar esa posición y se destaca en la liga de Italia surgió. Sin embargo, según Carolina Castellanos, periodista de RCN Camila Reyes será la nueva llamada en lugar de Leicy Santos.

Rincón, suma más de 900 minutos y dos goles esta temporada con la Sampdoria y no ha vuelto a la tricolor desde 2018. En el caso de ella, Isabella Echeverry, Vanessa Córdoba y Natalia Gaitán se habla de veto por la lucha que han llevado en su deporte.

“Si tú le preguntas a alguien, se dice que el veto no existe y que es tema futbolístico. De Isabella y Natalia, cada una lleva su duelo a su manera”, destacó Yoreli de la exclusión que sufren antes de la Copa América.

Yoreli, confesó a la prensa colombiana que no cierra la puerta a la posibilidad de sentarse a mejorar su relación con los dirigentes de la FCF. Reconoció su error en la forma de denunciar las injusticias en el fútbol femenino y aclaró que no está pidiendo pista en la selección, siempre quiso lo mejor para el balompié femenino colombiano.

“Si yo cometí un error en ese momento de pelear nuestras necesidades y ese premio de la de la Copa Libertadores, si realmente el error fue mío, aprovecho y pido disculpas. Si pelear nuestro premio y pelear nuestras necesidades, seguramente no tenía la madurez necesaria en ese momento o hablé sola, lo hice por ayudar y por mejorar el fútbol femenino. Si manché de pronto mi nombre, la camiseta de la Selección porque después de eso salí como la peleona, yo pido disculpas a quien en ese momento pude ofender, dirigentes, cuerpo técnico. Pelee por lo que merecíamos y seguramente no era el momento adecuado, la forma ideal, pero volver a la selección no es lo que me mata en este momento porque ya gracias a Dios pude realizarme y mi tranquilidad en este momento está en Italia, pero siempre será el sueño vestir la camiseta de la Selección Colombia”, concluyó reflexiva.

Jugadoras convocadas

Ana MarÍa GuzmÁn Zapata – Deportivo Pereira

Carolina Arias Vidal – AtlÉtico Junior

Catalina Pérez Jaramillo – Real Betis (Esp)

Daniela Caracas González – Espanyol (Esp)

Daniela Montoya Quiroz – Atlético Nacional

Daniela Alexandra Arias Rojas – América De Cali

Diana Carolina Ospina GarcÍA – América De Cali

Elexa Marie Bahr – América De Cali

Ingrid Yobana Guerra Meneses – Atlético Mineiro (Bra)

Ivonne Chacón – Valencia C.F. (Esp)

Jorelyn Daniela CarabalÍ Martínez – Atlético Mineiro (Bra)

Lady Patricia Andrade Rodríguez – Real Brasilia Fc (Bra)

Leicy Maria Santos Herrera – Atlético De Madrid (Esp)

Linda Lizeth Caicedo AlegrÍa – Deportivo Cali

Lorena Bedoya Durango – Real Brasilia Fc (Bra)

Luz Katherine Tapia Ramírez – Palmeiras (Bra)

Manuela Vanegas Cataño – Real Sociedad (Esp)

Marcela Restrepo Valencia – Dux Logroño (Esp)

María Catalina Usme Pineda – América De Cali

Mayra Tatiana Ramírez Ramírez – Levante Ud (Esp)

Mónica Ramos Santana – Gremio (Bra)

Sandra Milena Sepúlveda Lopera – Independiente MedellÍn

Yisela Cuesta Bejarano – Ferroviaria Fc (Bra)

Cuerpo Técnico:

Nelson Abadia Aragón – Director Técnico

Angelo Adolfo Marsiglia Olivares – Asistente Técnico

Mario Alberto Abadía LóPez – Asistente Técnico

Jorge Andrés Gómez Otero – Preparador Físico

Carlos Alberto Pérez Gutiérrez – Preparador Arqueras

Ana Maria Betancur Sánchez – Médico

Mónica Aranzazu Toro – Fisioterapeuta

Omar Alberto Espinosa Solano – Utilero

Así se jugará la “W Revelations Cup 2023″,

Colombia vs. Costa Rica

Día: 15 de febrero

Hora: 13:00

Colombia vs. Nigeria

Día: 18 de febrero

Hora: 13:00

Colombia vs. México

Día: 21 de febrero

Hora: 20:00