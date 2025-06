Lewis Hamilton lanza duro mensaje tras su pobre desempeño en la Fórmula 1: “Tal vez el problema sea yo”

Hamilton reconoce que adaptarse al nuevo coche, al equipo y a las dinámicas internas de Ferrari no ha sido fácil. Después de una larga y exitosa etapa en Mercedes, donde todo parecía estar diseñado a su medida, el salto a Ferrari ha implicado un proceso de reconstrucción personal. “Este auto no responde como estoy acostumbrado. Tengo que aprender a sacarle el máximo, y hasta ahora no lo he conseguido”, comentó.