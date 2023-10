Lionel Messi no se guardó nada e hizo fuerte reclamo a ‘influencer’ en plena gala del Balón de Oro

Aunque Messi no tuvo una buena temporada con su anterior equipo, el PSG, el título conseguido con la Selección Argentina el pasado mes de diciembre en Qatar 2022 fue suficiente para llevarse el galardón ante las dos jóvenes

Su fuerte reclamo

Messi entabló una conversación con el español que se encontraba desde su casa transmitiendo. No obstante, cuando el argentino reconoció su voz, estalló contra él y le realizo un fuerte reclamo por un accionar que despertó varios comentarios en redes sociales.

“Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Enviaste mensajes y lo hiciste todo público...no te voy a contestar más. No tienes privacidad”, dijo Messi enojado.