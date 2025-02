Lionel Messi suelta verdad sobre su presente: dijo si se arrepiente de ir al Inter Miami

Sobre esto, el experimentado futbolista contó si se arrepiente o no de ir al Inter. Su respuesta fue más que clara. El exjugador del FC Barcelona de España y del París Saint Germain de Francia aseguró que no se siente para nada arrepentido.

“Me sentí llamado a venir al Inter porque es un club que está creciendo, muy nuevo, con pocos años como club. Me gustó la idea de venir y ayudar al club a ser un club más grande y también sabía que era una ciudad que a mi familia y a mí nos iba a gustar, aunque no la conocía tanto porque había venido pocas veces, pero sabía de ella, porque tengo familia y amigos que visitaban y visitan esta ciudad y pensé que era el momento adecuado, y no me arrepiento, todo lo contrario”, expresó.