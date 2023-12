Liverpool tomó decisión definitiva con Luis Díaz para el Boxing Day, último partido del año

El primer parte de tranquilidad fue entregado por Jürgen Klopp, quien reveló una corta conversación que había tenido con Díaz dentro del camerino. “Lucho me dijo que sentía un dolorcito, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se supo y jugamos en tres días y nunca se supo lo rápida que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, dijo el alemán.