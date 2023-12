Luis Díaz reapareció celebrando la navidad en Liverpool y mostró cómo está, tras su lesión

En rueda de prensa, Jürgen Klopp dio el primer parte médico y aseguró que deberían esperar hasta los exámenes médicos pertinentes. “Espero que no (tenga lesión). Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos cambiar dos jugadores y luego Lucho cayó”, explicó el estratega alemán.

Luego del partido, Luis Díaz se dirigió al vestuario y allí volvió a ser atendido por el departamento médico, esto bajo la observación del propio Klopp, quien reveló las sensaciones que le compartió el colombiano. “Lucho me dijo que sentía un dolorcito, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se supo y jugamos en tres días y nunca se supo lo rápida que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, sentenció.