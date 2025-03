Llinas, referente de Millonarios, abrió su corazón y contó el momento más difícil en el club de sus amores: “Esto no es para mí”

El zaguero central se ganó un lugar en el XI inicial del cuadro embajador desde hace varios años, su consolidación como uno de los mejores centrales del país llegó de la mano del entrenador Alberto Gamero, allí supo ser uno de los estandartes para conseguir el título de Liga ante Atlético Nacional. Sin embargo, no todo ha sido felicidad para Llinas en el conjunto embajador.

En la entrevista para el canal oficial del conjunto de la capital, Llinas recordó lo sucedido en los cuadrangulares de la Liga BetPlay del 2022, tiempo en el que el equipo bajo la dirección de Gamero aún no lograba conseguir el título y ya comenzaban a surgir dudas y críticas al proceso del samario.

Los dirigidos por Gamero lograron empatar el compromiso a los 94 minutos, pero no fue suficiente para llegar a la gran final del torneo. El gran clasificado al partido decisivo fue el Deportivo Pereira, quien se terminó llevando el título tras derrotar al Medellín por penales.

" Lloré en la eliminación de diciembre del 2022 porque me sentía culpable y gran parte fue culpa mía. Fue cuando salió campeón Pereira ante Medellín, pero nosotros podríamos haberlo eliminado el cuadrangular", inició el Mono.

“Me resbalo y nos metió gol Santa Fe, nosotros ganando, nos metíamos en la final y lo empatamos al 94 y ese día lloré, me sentía culpable con el equipo. En aquel entonces no habíamos salido campeones, estábamos siempre cerca, y allí sí pensé en irme de Millonarios. Pensé ‘esto no es para mí’. Lo último que quería, siendo hinchas de Millonarios, era quedar mal acá. Estuve muy cerca de irme, pero se cayó por la ‘bobada’ más grande y agradezco que se cayó“, remató el central.