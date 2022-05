Lluvia de críticas contra Cuadrado tras perder final de Copa Italia con Juventus

El miércoles Inter de Milán conquistó la Copa de Italia al derrotar a Juventus de Turín al término de un partido plagado de alternativas (4-2 en la prórroga), marcado por los dos penales señalados a favor de los ‘Nerazzurri’, en el estadio Olímpico de Roma.

El Inter de Simone Inzaghi se mantiene en la carrera por un triplete nacional Serie A-Copa-Supercopa, mientras que los ‘Bianconeri’ de Massimiliano Allegri cerrarán su primera temporada sin títulos en los últimos once años.

Los dos penales, que permitieron al Inter igualar 2-2 y llevar el partido a la prórroga y ponerse por delante en la media hora suplementaria, suscitarán sin duda ríos de tinta y horas de debate.

Pero fue finalmente el hambriento de títulos Simone Inzaghi quien levantó el dorado trofeo en el que fuese su estadio durante dos décadas, como jugador y como entrenador de Lazio.

Nicollo Barella adelantó al Inter (6), pero el brasileño Alex Sandro (50) y el goleador serbio Dusan Vlahovic (52) dieron la vuelta al marcador. El turco Hakan Çalhanoğlu no falló desde los once metros para el Inter (80), y ya en la prórroga el croata Ivan Perisic dio el triunfo al conjunto milanés (99 de penal y 102).

El central juventino Giorgio Chiellini no pudo conquistar un 20º título con los ‘Bianconeri’ antes de probablemente abandonar el club a los 37 años.

Y su entrenador Massimiliano Allegri, expulsado por sus protestas airadas, deberá esperar para poder presumir de ser el primer técnico en ganar la Copa de Italia en cinco ocasiones.

Para este vibrante compromiso hubo presencia colombiana, pues Juan Guillermo Cuadrado hizo parte de la nómina inicialista del equipo perdedor y estuvo en el terreno de juego durante los 120 minutos que tuvo la definición por el título.

Con un rendimiento que fue calificado con una baja cifra de 6.9 puntos tras un duelo en el que no se vio la mejor versión del cafetero, las críticas para su desempeño no se hicieron ausentes y dejaron ver el malestar por la condición mostrada por Cuadrado en el partido: “Muchos, demasiados errores en la posesión. No es decisivo como suele ser, no crea superioridad numérica”, sentenció el medio italiano ilBiancoNero, medio vinculado a la Gazzetta dello Sport que se encarga de cubrir la actualidad de la Juve.

Y es que las cifras totales del compromiso de Cuadrado reflejan claramente que en ninguna de las dos posiciones que se desempeñó (lateral y extremo) se sintió a gusto durante las dos horas de partido, porque sus estadísticas no superan el 80 % de efectividad, a excepción de los pases completados que fueron 43 de 52 realizados; el resto de números, como barridas ganadas, centros o pases largos no llegan siquiera al 50 %.

Así las cosas, la Juventus sentenció una temporada para el olvido, ya que después de once años ganando al menos un título durante la campaña, en el año en curso se ha quedado fuera de la posibilidad mostrando que requiere un recambio generacional urgente y desde ya empiezan a existir fuertes rumores sobre nuevos fichajes.

De acuerdo con la información del medio italiano Tuttosport, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado va a la carga en busca de fichar al argentino Ángel Di María que quedaría libre en el próximo mercado de pases y que no continuaría jugando la liga francesa con el PSG.

La Vechia Signora estaría buscando tener una combinación de jugadores jóvenes combinados con otros experimentados para afrontar todos los objetivos de la siguiente temporada. Por lo que además, de querer contar con los servicios de Di María, el club de Turín estaría interesado en contratar a Nicolo Zaniolo, jugador de 22 años que actualmente juega en la Roma y es un jugador de selección italiana.