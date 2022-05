Técnico de Colombia fue visto en el juego entre Santa Fe y Junior | ¿A cuál jugador llamará?

Después de la eliminación del camino a Catar 2022, la Selección Colombia de Mayores volverá a tener acción el próximo 5 de junio cuando afronte un amistoso Fifa ante Arabia Saudí, selección que está clasificada a la cita orbital.

“La Federación Colombiana de Fútbol informa que la Selección Colombia Masculina de Mayores disputará un compromiso amistoso ante su similar de Arabia Saudita en Murcia, España, en la próxima fecha Fifa que se llevará a cabo en junio”, confirmó el pasado 7 de mayo la FCF.

Ya sin Rueda, la Tricolor contará con la presencia del entrenador colombiano Héctor Cárdenas, quien durante los últimos años ha estado al frente de las divisiones menores.

A menos de un mes de dicho juego, el entrenador empieza a evaluar sus cartas. La Liga colombiana aparece como una gran opción para hacer un llamado masivo de jugadores para dicho encuentro.

En ese orden de ideas, Cárdenas hizo presencia este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín para observar el juego entre Independiente Santa Fe y Junior, válido por la Copa BetPlay.

SEMANA estuvo al lado del técnico que no dio muchos detalles sobre una posible convocatoria de futbolistas de estos dos clubes. Sin embargo, deja abierta la posibilidad a un futuro llamado. El entrenador, además, estuvo acompañado de Breiner Castillo y otros miembros de su cuerpo técnico.

El entrenador actual de Colombia hizo presencia en El Campín.

La petición de los clubes a Cárdenas

A propósito de ese juego de la Selección Colombia y Arabia Saudita en Murcia, España, Alberto Gamero fue interrogado ante la posibilidad de tener a sus jugadores convocados.

“En ese tema estoy inconcluso. No tengo esa certeza. A nosotros, fechas no nos preguntan para jugar, pero hay un calendario elaborado por la Dimayor. Tenemos que pensar al futuro. Trabajo a mis jugadores para que mejoren, para que en un mañana estén en Europa y los llamen a la selección”, dijo inicialmente.

Sin embargo, cree que se debería respetar a los equipos de la Liga colombiana que aspiran al título, teniendo en cuenta que la Selección no disputa mundial ni campeonatos importantes en lo que resta de 2022.

“El día que los llamen no voy a decir que no, porque los necesito. Hay un partido amistoso, imagino que en ese amistoso no llamarán a los jugadores que están en finales y tenemos claro lo de (Juan Pablo) Vargas. Él se nos va. Va a representar a su país. Hay jugadores que están para selección, están evolucionando y pidiendo pista para estar allá. Sabemos que vamos a estar en finales y ojalá no nos llamen a ninguno para ese amistoso”, concluyó en la rueda de prensa posterior al juego con Deportes Tolima.

¿Quién se perfila como próximo DT?

A pesar de que desde la Federación Colombiana de Fútbol han sido bastante cautelosos para elegir el que será el reemplazo de Reinaldo Rueda, varios nombres empiezan a perfilarse como candidatos firmes a tomar las riendas del equipo de cara a las próximas eliminatorias del año 2026.

Tanto del extranjero, como de lo local, han sido los estrategas que han sondeado para llegar al banquillo Tricolor. Sin embargo, ya varios han cerrado la puerta a esta opción, debido a los compromisos que tienen con sus respectivos equipos en este 2022. Y aunque hay otros que han dado sus argumentos para vestir los colores, la decisión final recaerá en la FCF.

Pero, ¿qué han dicho desde el máximo ente? Ramón Jesurún ha sido contundente en varias oportunidades, al manifestar que no se apresurarán en la elección el nuevo timonel. “Lo ideal es que el trabajo arranque en el segundo semestre de este año. Decir que esperamos hasta el Mundial es señalar a tres o cuatro candidatos que actualmente dirigen selecciones”, explicó en su momento.

Las características de ese estratega son otro de los obstáculos para la elección del reemplazo de Reinaldo Rueda. “Necesitamos una persona con capacidad de mando, que sepa llegarles a los jugadores, que conozca el fútbol colombiano y, preferiblemente, que haya dirigido selecciones”, indicó Jesurún.