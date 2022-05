La petición de Gamero para el amistoso de la Selección Colombia

Millonarios y Deportes Tolima empataron sin goles en el duelo por el líder de la Liga BetPlay Dimayor que espera por su última fecha.

Los embajadores, grandes favoritos al título, cierran el ‘todos contra todos’ ante Alianza Petrolera en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Quedé tranquilo, aunque quería ganar e ir al primer lugar, pero el rival nos planteó un buen partido”, dijo el entrenador embajador al término de la fecha 19.

El actual director técnico del equipo capitalino, que marcha segundo en la tabla de posiciones del torneo colombiano, ha estado en el sonajero de posibles reemplazantes en la Selección Colombia de mayores de Reinaldo Rueda, ex-DT que no logró el objetivo de ir al mundial de Catar.

Su hoja de vida, por ejemplo, para un hombre como Juan Carlos Osorio, exentrenador de Nacional, América y la Selección de México, resalta al lado de la de Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez, Hernán Torres o Alberto Gamero, que pueden hacerse cargo de la Tricolor.

En el programa F90 de ESPN, a Osorio lo cuestionaron al respecto del equipo nacional de mayores y, después de decir que debería quedar claro a qué quiere jugar la selección, se decantó por Alberto Gamero. “Si Colombia quiere tener fútbol propositivo, yo le daría la selección a Alberto Gamero”, dijo el risaraldense.

Gamero ha sido prudente con la posibilidad de dirigir la Selección Colombia, sin dejar de ocultar lo que eso significaría para su carrera.

“Yo todo se lo dejo a Dios. Siempre he dicho que los momentos de él son perfectos y no tengo que ir a buscar un puesto de otro entrenador. Me dolió lo de Reinaldo Rueda y se lo he dicho. Él no va a dejar de ser grande. No puedo buscar un puesto donde no lo tengo. Hay que seguir trabajando y mejorando día a día. Sí me seduce, sería mentira decir que no”, dijo el pasado 20 de abril en rueda de prensa.

Mientras los dirigentes de la Federación colombiana de fútbol se encargan de buscar el líder de otro proceso al mundial de 2026, como encargado quedará Héctor Cárdenas, entrenador de la tricolor en su categoría sub 20, y tendrá la misión de dirigir a los mayores en el próximo juego amistosos. Cárdenas, según se indicó de manera oficial, estará a cargo de la convocatoria y dirección del equipo.

¿Contra quién juega la Selección el amistoso?

Colombia vs. Arabia Saudita

Ciudad: Murcia, España

Hora: Por definir

Fecha: 5 de junio de 2022

Estadio: Enrique Roca

➡️ Selección Colombia de Mayores jugará amistoso en la fecha FIFA de junio



👉 Info: 🔗 https://t.co/KSlleaOsH0 pic.twitter.com/lfncP6Uc16 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 7, 2022

A propósito de ese juego de la Selección Colombia y Arabia Saudita en Murcia, España, Alberto Gamero fue interrogado ante la posibilidad de tener a sus jugadores convocados.

“En ese tema estoy inconcluso. No tengo esa certeza. A nosotros, fechas no nos preguntan para jugar, pero hay un calendario elaborado por la Dimayor. Tenemos que pensar al futuro. Trabajo a mis jugadores para que mejoren, para que en un mañana estén en Europa y los llamen a la selección”, dijo inicialmente.

Sin embargo, cree que se debería respetar a los equipos de la Liga colombiana que aspiran al título, teniendo en cuenta que la Selección no pelea mundial ni campeonatos importantes en lo que resta de 2022.

“El día que los llamen no voy a decir que no, porque los necesito. Hay un partido amistoso, imagino que en ese amistoso no llamarán a los jugadores que están en finales y tenemos claro lo de (Juan Pablo) Vargas. Él se nos va. Va a representar a su país. Hay jugadores que están para selección, están evolucionando y pidiendo pista para estar allá. Sabemos que vamos a estar en finales y ojalá no nos llamen a ninguno para ese amistoso”, concluyó en la rueda de prensa posterior al juego con Deportes Tolima.