Juan Carlos Osorio propone a Alberto Gamero como técnico de la Selección Colombia

El director técnico risaraldense, Juan Carlos Osorio, luego de salir de una mala manera del América de Cali, habló con los medios de comunicación y tocó varios temas con respecto a su paso por la Liga BetPlay y habló del futuro de la Selección Colombia, luego de la eliminación del Mundial de Catar 2022.

Osorio, quien viene de dos pasos muy negativos por los dos clubes con más estrellas en el fútbol colombiano y más finales de Copa Libertadores como lo son Nacional y América, mencionó que se equivocó al volver al club verdolaga y que en los diablos rojos salieron jugadores clave que no permitieron que su equipo tuviera un buen rendimiento en los torneos que disputó.

Sin embargo, el tema que más despertó la pasión del extécnico de la selección mexicana fue el fracaso de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, que dejaron a la Tricolor inesperadamente por fuera del próximo Campeonato del Mundo.

El técnico risaraldense criticó las decisiones que toman los dirigentes del fútbol colombiano tanto en formación como en el fútbol profesional. Además, propuso iniciar una nueva base desde divisiones inferiores para que Colombia pueda tener los resultados que quiere la gente. Esto lo ve bastante posible por la característica de los jugadores colombianos que, en su opinión, está siendo desaprovechada.

Pero el exdirector técnico de América insistió que el nuevo proceso de la Selección Colombia no debe comandar un técnico extranjero, lo que considera un error, ya que los mismos colombianos son los que deben sacar adelante el fútbol del país. En su opinión, hay varios nombres como Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez, Hernán Torres o Alberto Gamero que pueden hacerse cargo de la Tricolor.

Pero frente a la pregunta de los periodistas del programa F90 de ESPN, de cuál cree él que debería ser el técnico de Colombia, el entrenador respondió que lo primero que hay que definir es a qué quiere jugar la selección. “Si Colombia quiere tener fútbol propositivo, yo le daría la selección a Alberto Gamero”, dijo el risaraldense.

Además de elogiar al técnico de Millonarios, Osorio insistió en que en Colombia hay suficiente talento para tener un entrenador que dirija la selección del país, y que es necesario contar con una persona que conozca toda la idiosincrasia del país.

#ESPNF90Colombia | #Exclusivo



"Si Colombia quiere fútbol propositivo, Gamero sería un buen perfil"



Juan Carlos Osorio aseguró que el actual técnico de Millonarios podría ser ideal para dirigir a la Selección Colombia.

A Juan Carlos Osorio se le había criticado varias veces su “obsesión” por dirigir la Selección Colombia, ya que, incluso, se rumora que abandonó la selección paraguaya, en donde tenía contrato, por ofrecerse a la Tricolor cuando se conoció que José Pékerman no seguiría al frente. Sin embargo, en ese momento la Federación decidió contratar al portugués Carlos Queiroz.

Sobre esto, el entrenador dijo: “Si algún día se me da la posibilidad seré el hombre más orgulloso del planeta, aportándole a mi país y representando a mi país. Pero por ahora sé, y lo tengo muy claro, que no me consideran y no hay ningún problema”, refiriéndose a la posibilidad de dirigir a la Selección, ya que él se encuentra sin trabajo y Colombia sin entrenador.

“Yo soy una piedra en el zapato para muchos. Porque yo digo las cosas como las pienso”, respondió Osorio cuando le preguntaron por qué cree que no es una opción viable como entrenador de la Selección, como algunos lo consideran. Pero también aclaró que si un día le corresponde ser el técnico de Colombia lo haría con mucho gusto y con toda la convicción de mejorar a los futbolistas colombianos.

Además, Juan Carlos Osorio dijo que la mejor manera de volver a ser visto como un técnico digno de la Selección Colombia es yéndose a trabajar con un equipo o una selección de otro país, ya que los recientes pasos por Atlético Nacional y América de Cali lo dejaron con una muy mala imagen ante los dirigentes y los hinchas del fútbol colombiano.