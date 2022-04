Dolorosas palabras de Juan Carlos Osorio sobre Atlético Nacional: “Ese fue mi error”

Aunque sus últimas experiencias en el fútbol colombiano no han sido positivas, Juan Carlos Osorio sigue siendo considerado uno de los técnicos con más renombre en el país, todo gracias al gran proyecto que construyó con Atlético Nacional entre 2012 y 2015.

Durante ese primer periodo, el risaraldense logró seis títulos en total: dos trofeos de Copa y un tricampeonato de liga que todavía retumba en la memoria de los aficionados. Es por eso que en el Atanasio Girardot lo reciben con los brazos abiertos y le agradecen por escribir con letras doradas su historia como entrenador del conjunto antioqueño.

El pasado 10 de abril, pocos días después de haber sido destituido en el América de Cali, Osorio aprovechó para asistir al máximo escenario de los paísas para ver el que muchos títulan como el clásico de Colombia entre los diablos rojos y el elenco verdolaga.

Justo antes de ingresar a la tribuna, el entrenador se encontró con varios hinchas que le pidieron fotos y le mostraron su cariño a pesar de los malos resultados obtenidos en su segundo ciclo al frente del club entre junio de 2019 y noviembre de 2020. “Estoy muy agradecido con la institución”, dijo Osorio en declaraciones para el diario AS en el marco de los 75 años que está próximo a cumplir Atlético Nacional.

Juan Carlos Osorio estará presente en el partido entre Atlético Nacional y América de Cali, la hinchada verdolaga lo recuerdan y así lo reciben. #VamosNacional #VamosPorLa17 pic.twitter.com/tichnx6WEF — 🇳🇬NOTICIAS DEL VERDE🇳🇬 (@NOTICIASDEVERDE) April 10, 2022

“Estoy muy contento de poder disfrutar de primera mano a Hernán (Bolillo Gómez), a don Francisco (Maturana) y a todos los jugadores que han pasado por acá, a los que han hecho historia y han contribuido al suceso que ha sido Nacional en los últimos 75 años”, declaró.

A pesar de su sentimiento por la camiseta verde y blanca, el míster reconoce que no debió volver para un segundo ciclo. “Irónicamente ese fue uno de los errores que he cometido en mi carrera profesional porque uno no regresa a un club donde ha ganado seis títulos. Eso es imposible de replicar”, apuntó.

Osorio asegura que se sintió ilusionado por la “afinidad” que tiene con el elenco paisa, sin embargo, cree que se apresuró en su regreso. “Eso uno lo hace en el último año de su carrera deportiva, pero no a diez años de retirarse. Esa es la vida y esas son las decisiones que uno toma. El segundo periplo por Nacional no fue el mejor”, admite el nacido en Santa Rosa de Cabal.

“Tranquilo y feliz”

Los números hablan por sí solos. En el primer ciclo salió con seis títulos como héroe y en el segundo se fue en blanco, algo que ni siquiera el más pesimista hincha de Nacional se esperaba.

Aún con ese fracaso, Juan Carlos Osorio manifiesta que su respeto por los hinchas, el escudo y la institución no ha cambiado. “El recuerdo es muy fuerte y me siento parte de. Fue un proyecto que dio grandes frutos a esta gran institución. En Nacional me sentí tranquilo y feliz, en otros proyectos he estado tranquilo, pero no feliz”, dijo.

El segundo ciclo de Osorio en Nacional fue entre 2019 y 2020 - Foto: Getty Images

Se siente orgulloso de todo lo que consiguió a nivel local y el crédito que le dan por la consolidación de una nómina que luego ganaría la Copa Libertadores de la mano de Reinaldo Rueda. “Los títulos están ahí y eso no admite discusión. Eso no lo puede quitar nadie, pero yo creo que se aprende más de los fracasos”, explicó.

Por ahora Osorio se encuentra sin equipo con algunos rumores de regreso al fútbol mexicano, pero nada concreto. Las diferencias con la dirigencia de América lo condenaron a una nueva salida sin títulos, aspecto en el que sigue en deuda desde 2014 cuando consiguió su último trofeo: el torneo apertura 2014 con Atlético Nacional antes de dar el salto a Sao Paulo de Brasil.