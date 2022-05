“El ‘Guardiolita’ nuestro es Gamero”, el comentario de periodista que generó revuelo

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, se ha sabido ganar con creces el rótulo de ser uno de los mejores estrategas del país. Desde su arribo a la capital de la República, el samario ha consolidado un proyecto interesante con los embajadores, llevándolos a la cima del campeonato para disputarse títulos cada temporada.

Su éxito ha sido tan rotundo con los azules, que voces autorizadas se han atrevido a postular su nombre para tomar las riendas de la Selección Colombia ante la salida de Reinaldo Rueda. El histórico jugador colombiano, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, fue uno de los primeros en alzar la voz para postular al timonel.

“Alberto Gamero está listo para dirigir la Selección”, aseguró en el programa Saque largo de Win Sports. “Creo que en Colombia hay técnicos preparados para dirigir a la Selección, tienen carácter”, complementó.

Ahora bien, otros han sido más osados y han comparado al DT de Millonarios con uno de los entrenadores más laureados de la historia, como lo es el ‘Pep’ Guardiola, actual estratega del Manchester City.

El encargado de hacer dicha comparación fue el periodista del canal ESPN, Francisco ‘Pacho’ Vélez, quien usó al entrenador español para definir el juego que plantea Gamero en la liga colombiana. Sin embargo, el samario no fue el único que entró en el paralelo, pues Hernán Torres, técnico del Tolima, fue puesto al lado del entrenador alemán Jürgen Klopp.

“El más pragmático hoy, si me hablas del presente, para mí, es Hernán Torres. El fundamentalista, el metodólogo, el ‘Guardiolita’ nuestro es Gamero. Pero el práctico, el pragmático, el Klopp es (Hernán) Torres”, dijo Vélez en el programa F10.

#ESPNEquipoFColombia | Los técnicos del fútbol



"El 'Guardiolita' nuestro es Gamero"



'Pacho' Vélez calificó como fundamentalista al técnico de Millonarios. ¿Estás de acuerdo? #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/0VhRBe4qq5 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 3, 2022

Tras su análisis, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar por parte de los usuarios. Muchos se mostraron en desacuerdo ante el argumento.

Jajajajaa @Pachovelez10 creo que están como fuera de base, nuestros técnicos no llegan ni a los talones a semejante técnicos como lo son guardiola y klopp, cual es el afán de ver o de mentir sobre el fpc? Nuestra liga es muy muy mala y se ven reflejados en los resultados — Carlos Torrado (@pato_santi) May 3, 2022

Con la diferencia q el guardiolita criollo tiene 8 elimaciones seguidas y vienen dos mas — Jorge Borda Viloria (@JorgeBordaVilor) May 3, 2022

Jajajajaja la única diferencia es que Gamero con el azul no ha ganado nada jajajaja ni el famoso torneo de eliminados — Mauricio Arboleda (@Maurici24190078) May 3, 2022

¿Llegará a la Selección?

Desde la Federación Colombiana de Fútbol han emprendido la búsqueda del que será el comandante para las próximas Eliminatorias a la cita orbital del año 2026.

Tanto nombres del extranjero, como del rentado local, han estado en la baraja para ser el nuevo DT. Sin embargo, todos se han quedado en rumores, pese a haber cierto interés por llegar al banquillo Tricolor.

Desde la cabeza máxima de la FCF, Ramón Jesurún, ya hay un plan para tener su nuevo timonel de cara a los próximos retos. El dirigente aseguró que “lo primero es intentar no esperar hasta el Mundial”, señaló el máximo dirigente del fútbol colombiano. “Lo ideal es que el trabajo arranque en el segundo semestre de este año. Decir que esperamos hasta el Mundial es señalar a tres o cuatro candidatos que actualmente dirigen selecciones”, explicó.

Ahora bien, los técnicos que han sonado en este contexto se han pronunciado con respecto a la posibilidad que podría llegar a sus manos. El último en hacerlo fue Alberto Gamero, técnico que han postulado para tomar las riendas gracias a su buen proceso con Millonarios en la liga colombiana.

El samario fue claro y contundente al manifestar su deseo de poder ser el nuevo estratega nacional. “Yo todo se lo dejo a Dios. Siempre he dicho que los momentos de Él son perfectos y no tengo que ir a buscar un puesto de otro entrenador. Me dolió lo de Reinaldo Rueda y se lo he dicho. Él no va a dejar de ser grande”, dijo de entrada el técnico.

“No puedo buscar un puesto donde no lo tengo. Hay que seguir trabajando y mejorando día a día. Sí me seduce, sería mentira decir que no”, agregó.

Por lo pronto, Gamero se enfoca en lo que es su semestre con Millonarios, equipo que marcha en los primeros puestos del campeonato y en el que ya se encuentra clasificado a los octogonales finales a falta de varias fechas.

Los azules marchan en la segunda casilla del campeonato detrás del Deportes Tolima, con 38 puntos. Su próximo rival será precisamente el cuadro pijao, en duelo que, sin duda alguna, se llevará todas las miradas al ser el que se define el liderato.