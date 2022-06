“Lo rompí todo”: Mike Tyson confiesa haber luchado drogado

El reconocido exboxeador Mike Tyson, en la actualidad conduce un podcast llamado Hotboxin’, donde invita a diferentes personalidades para hablar sobre diferentes temas, aunque el deporte siempre resulta el asunto principal.

En ese sentido, en la última edición el invitado fue Stephen Fulton Jr, campeón mundial súper gallo de la OMB y CMB, quien se animó a preguntarle sobre sus peleas más difíciles y lo que más llamó la atención fue cuando se subió a un ring drogado.

“Yo siempre fui mi pelea más difícil. Ruddock, Holyfield fueron grandes boxeadores, Lennox Lewis también. Yo veo a mis derrotas como mis mejores peleas también. Todo es un proceso”, indicó Tyson.

Además, agregó que “en el 97′ volví a fumar marihuana y no paré desde ese entonces. Yo fumaba en la época que peleaba. Busquen la pelea de Andrew Golota y Mike Tyson. Lo rompí todo y no me preparé para esa pelea. Era un imbécil”.

Ese combate también quedó envuelto en un escándalo, porque poco tiempo después, la victoria de Tyson se anuló después de que diera positivo por uso de drogas.

Eso le costó a Tyson que el combate fuera declarado nulo y una suspensión de 90 días y una multa económica. En años anteriores Mike había bromeado de dicha pelea indicando que: “solo fumé antes de un combate, en el de Golota… y no me afectó. Le hizo más efecto a él”,

Asimismo, se refirió a la mordida que le propinó al boxeador Evander Holyfield en su oreja, manifestando que “Hice eso por el efecto de las drogas. Sólo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios. Pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que le hice, muy mal. Me volví como loco”.

Por otra parte, se refirió a la fama y cómo lo sobrellevó en el momento de su mayor éxito. “Yo creo que era humilde en la época en la que les ganaba a todos. Tenía claro que no era Dios aunque la gente me lo decía. Sólo fui un negro callejero que fue bendecido, eso es todo. Ni más ni menos”. indicó.

Es de mencionar que Tyson regresó al ring en 2020 en una combate de exhibición ante Roy Jones Jr. El excampeón mundial, manifestó que pese a que actualmente no le llueven ofertas para volver a pelear, él afirma que solo necesitaría de 30 días para prepararse y enfrentarse a cualquier posible oponente.

En los últimos días se habla que Tyson podría pelear ante el youtuber Logan Paul, aunque él mismo se encargó de bajarle un poco los ánimos a esas especulaciones.

“Nunca escuché nada sobre la pelea contra Jake Paul de nadie. Tenemos que conseguir más hombres, ojos azules, cabello rubio, esa mierda es muy cara, necesitamos conseguir más dinero”, manifestó.

Y concluyo que “he estado fumando con Jake Paul y también tomé algunos hongos con él”, explicó Tyson, donde aseguró que para volver a subirse a un ring deberán pagarle 1.000 millones de dólares.

Mike Tyson ahora está dedicado al negocio del cannabis medicinal con su propia empresa llamada 'Tyson Ranch' - Foto: Oficial @miketyson

Mike Tyson participaría en película colombiana

La película está relacionada con la vida de Pablo Escobar, que hasta ahora se conoce sería de una comedia donde el personaje principal sería un youtuber obsesionado con el narcotraficante y tendría la participación especial de Mike Tyson.

Esta película ha generado preocupación en diferentes sectores de la filmografía colombiana, debido a que no ven con buenos ojos que se realice una producción de Pablo Escobar en Medellín y que la trama principal sea un niño que pretenda querer vivir como el narcotraficante, alguien que trajo muchos problemas para Colombia.

Finalmente, la Comisión Fílmica de Medellín, quienes son los encargados de tramitar todos los permisos para llevar a cabo el rodaje en la capital de Antioquia, esperan que se aborde de una forma diferente esta película al tratarse de una comedia.