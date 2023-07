Lo último: Costa Rica tomó inesperada decisión con el técnico Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez recibió de manera inesperada la noticia más complicada para un entrenador, ser destituido de su cargo. Quien se mantenía al frente de la Selección de Costa Rica, a partir de la fecha no será tenido más en cuenta y dejó números, que aunque no fueran del todo negativos, no parecían presagiar que el fin de su ciclo estuviera cerca. En total fueron 36 partidos dirigidos, con un 53,7 % de rendimiento (17V, 7E, 12D).