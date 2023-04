Luis Díaz abrió su corazón para contar los momentos difíciles de la recuperación por su larga lesión

Colombia estuvo expectante -desde 2022- por saber cuándo sería el regreso de una de sus máximas figuras del fútbol en la actualidad, Luis Díaz. El colombiano, que brillaba para octubre del año anterior en Liverpool, durante un juego de Premier League contra Arsenal se resintió de un duro golpe en una de sus rodillas, desde allí empezó su padecimiento, que lo tuvo fuera de las canchas más de cinco meses.

Aunque estaba previsto que regresara tras el Mundial de Qatar 2022, una recaída en su lesión obligó a que su vuelta se tardara más de lo esperado. Con la segunda parte de la temporada en marcha, Liverpool, Jürgen Klopp y todos sus compañeros anhelaban que estuviera rápido en forma, su ausencia era notoria, afectando el colectivo de los ‘reds’.

Luis Díaz ingresando por Diogo Jota en el partido ante Nottingham Forest - Foto: AP

Por fortuna, desde inicios de abril se empezó a especular que el guajiro estaría ultimando detalles para volver, a la par su entrenador decía que lo estaba viendo en las mejores condiciones físicas pero que serían prudentes para convocarlo. Finalmente, el regreso oficial se dio el 17 de este mes ante Leed United, donde sumó 10 minutos.

Tras verlo en cancha volviendo a disputar un juego a la par de sus compañeros, la alegría para él fue absoluta. Posteriormente, también fue citado para el enfrentamiento ante Nottingham Forest y el juego más reciente donde ya estuvo 30 minutos, se dio ante West Ham United donde fue ovacionado por un gran sector de Inglaterra.

Ahora bien, tras sentirse que en verdad su regreso había sido efectivo, que las sensaciones en el campo volvían a ser positivas y que no presenta dolor alguno, Díaz decidió abrir su corazón para contar parte de las dificultades atravesadas en los seis meses de lesión. Este viernes, en su cuenta de Instagram, escribió un largo y sentido mensaje.

El técnico alemán es uno de los más felices por el regreso del colombiano. - Foto: REUTERS/Molly Darlington

“Ha sido un viaje tremendo, 190 días, con momentos sumamente difíciles, una lesión de rodilla, mucha terapia y trabajo duro. Hoy miro hacia atrás, y me siento agradecido por volver a estar sobre el césped y agradecido con los que estuvieron luchando conmigo, mi esposa, mi hija, mi familia, los fisios, cuerpo técnico y compañeros. Qué alegría volver a hacer fútbol y aportarle al equipo. ¡Gracias Dios!”, publicó.

Es tan impactante la magnitud de la vuelta del colombiano, que incluso lo han comparado con una leyenda del fútbol neerlandés. El periodista Jordan Chamberlain, editor en Empire of the Kop y columnista en BBC Sport resaltó que el cafetero tiene un parecido en su juego con Arjen Robben, jugador que tuvo paso por clubes como Bayern Múnich y Real Madrid.

“Díaz tiene esa chispa y una habilidad técnica loca que lo hace impredecible. El colombiano puede vencer a un jugador por fuera, por dentro o simplemente driblar dentro del campo y crear diferentes ángulos de pase. A veces, parece un Arjen Robben diestro en el flanco izquierdo, capaz de moverse a una posición de tiro cortando repetidamente dentro del campo, pero a diferencia del legendario holandés, Díaz a menudo pasa desde estas áreas”, dijo el comunicador.

Luis Díaz en el duelo contra West Ham. - Foto: Getty Images

Para el periodista, si Díaz no se hubiera lesionado, el Liverpool habría tenido gran protagonismo en esta temporada, tanto así que pelearía por cosas importantes. “Díaz nos da algo para inspirar las siete victorias necesarias para hacer algo loco y contra viento y marea”, dijo.

Por otro lado, otro de los periodista del Empire of the Kop, como Max Rudd, pide que se le dé la titularidad al colombiano en esta recta final de la Premier. “Entendemos por qué Klopp está jugando a lo seguro en términos de la cantidad de minutos que le está dando a nuestro No. 23, pero ciertamente esperamos que no pase mucho tiempo antes de que lo veamos de regreso en el once inicial”.