Luis Fernando Montoya volvió a dirigir a Once Caldas y a Dayro: histórico momento en vivo

Once Caldas venció a Alianza FC en el estadio Palogrande y se metió al cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Betplay. En un marco inmejorable con las tribunas repletas, el ‘blanco blanco’ hizo una auténtica fiesta en homenaje a Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano.

‘El campeón de la vida’ no solo hizo parte del homenaje a su pupilo, sino que le dio consejos a Hernán Darío Herrera para la dirección del equipo en el compromiso por la fecha 13 del campeonato local.

Luis Fernando Montoya en el partido entre Once Caldas y Alianza FC | Foto: Colprensa

En redes sociales el video tuvo gran repercusión entre seguidores del Once y de otros equipos, que se mostraron encantados con la idea de volver a ver al ‘profe’ Montoya dirigiendo detrás de la línea como lo hiciera en aquella recordada final que ganaron por penales frente a Boca Juniors hace veinte años.

“ Me encanta esto, tremendo. Dirigieron entre los dos, muchachos. ¡Qué lindo! Volvió a la dirección técnica el profe ”, dijo Eduardo Luis, narrador de Win Sports , reaccionando a la repetición del momento en el que Montoya hablaba con Herrera a un lado del banquillo.

La hinchada del equipo de sus amores también se hizo notar. Antes del inicio del partido, cuando la voz del estadio lo anunció como invitado a la fiesta, la afición del Once Caldas se levantó de sus asientos y se unió en un solo aplauso para el técnico que les dio uno de los logros más importantes en la historia del fútbol colombiano.

Victoria de Once Caldas ante Alianza

El aporte de Luis Fernando Montoya no solo tuvo repercusión en redes sociales, sino también en el rendimiento del Once Caldas, que salió vencedor una vez más y llegó a 24 puntos en la tabla de posiciones, los mismos de Independiente Santa Fe, que en esta jornada empató ante Águilas Doradas en calidad de visitante.

“Siempre he hablado con él, le recibo muchos consejos, porque es un técnico ganador de Copa Libertadores, que triunfó acá; hoy iba, hablaba con él, (le preguntaba) cómo veía algunas cosas y él me decía… me dio una alegría que él también participe en lo que es el Once”, dijo el técnico antioqueño al respecto de la imagen que se hizo viral.