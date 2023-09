Luis Manuel Seijas se destapa con dura crítica a la dirigencia de Santa Fe; comparó con Millonarios

Independiente Santa Fe ha entrado en la recta final del campeonato con un complicado contraste entre sus presentaciones en condición local y lo que ha hecho fuera de la capital.

En las 14 fechas que van del campeonato, los Leones apenas han ganado un partido de visitante y fue contra Millonarios en el clásico bogotano. Fuera del Campín no han podido sumar de a tres y, por el contrario, se han regresado con derrotas dolorosas como ante Atlético Nacional (3-0) y América de Cali (2-0).

A raíz de esos resultados, la hinchada ha vuelto a volcarse en críticas contra la presidencia de Eduardo Méndez y la designación de Hubert Bodhert como director técnico en propiedad, además de los criterios tomados como referencia para la contratación de jugadores.

Luis Manuel Seijas, exjugador declarado hincha del cuadro cardenal, rompió el silencio al respecto y confesó que es lo que le falta a Santa Fe para volver a estar en los primeros lugares del fútbol colombiano. “Me gustaría ser director deportivo de Santa Fe, es una invitación que jamás pudiera decir que no, no me importaría poner el pellejo. Cuando ese momento llegue voy a estar preparado”, dijo.

“Yo creo que Santa Fe necesita un proyecto, un plan estratégico, no siento que se haya comunicado de esa forma. No sé si lo hay, capaz lo tienen, pero no se ha comunicado. Por ende, los hinchas no saben cuál es ese plan”, sentenció en conversación con el periodista Juan Felipe Cadavid.

Luis Manuel Seijas sueña con regresar a Santa Fe en un cargo en las oficinas. | Foto: COLPRENSA MAURICIO ALVARADO

Seijas asegura que, cuando tenga la oportunidad de desempeñar el cargo para el que se ha preparado, quiere “tener autonomía y crear proyectos” para que Santa Fe vuelva a ser el equipo protagonista en la Liga Betplay.

“Esto del scouting me ha abierto los ojos. Cuando los equipos tienen menos plata para contratar, más dinero deben invertir en un departamento de scout. Eso es más claro que él agua, entonces ese puerto me ilusiona, pero creo que falta mucho para eso”, declaró.

Ya hablando como hincha, el exvolante venezolano afirmó que le ha dolido la situación que atraviesa Santa Fe. “Lo sufro hoy, sufro con el equipo, lo sigo. Soy muy respetuoso de la gente que está y siempre hago mucha fuerza porque es el equipo que uno ama”, dijo.

Seijas comparó con el momento actual de Millonarios y exclamó que “cuando las cosas se hacen bien atrás” el técnico, en este caso Alberto Gamero, “tiene toda la facilidad de tomar decisiones con más tranquilidad”.

Diciembre 09 de 2015. Bogotá. En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe se coronó como nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2015 tras vencer a Huracán de Argentina.En la foto: Luis Manuel Seijas (Colprensa - Diego Pineda) | Foto: Diego Pineda

Seijas continúa ligado al fútbol

Fuera de las canchas, Seijas se dedicó a prepararse para continuar ligado al fútbol, tanto en las oficinas como en los medios de comunicación. “Todavía estoy en esa búsqueda (de mi lugar). Ya hay cierta claridad hacia dónde quiero ir. Por cosas del destino, mi mentor de mi curso de entrenador me puso en contacto con el departamento de scouting de Estados Unidos. Hago parte hace unos meses de ese proceso”, explicó.

“Ando entrenando niños, algo que me ha servido mucho para mi desarrollo. En eso estamos”, señaló Seijas, que ahora mismo está erradicado en Estados Unidos tras su retiro del profesionalismo.