Referente de Santa Fe lanzó mensaje tras la salida de Jorge Bava: un ídolo le respondió

Se suman más reacciones a la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe. Ahora fue el turno para un jugador que llegó al cardenal a principios de este 2025, quedó campeón y rápidamente entró en el afecto de los hinchas, quienes se lo manifiestan por redes sociales.

Es Omar Fernández Frasica, polifacético futbolista de 32 años. El jugador subió una historia a su cuenta de Instagram, tras la salida de Jorge Bava, y usó una referencia bastante conocida en el mundo santafereño: posteó una foto de Luis Manuel Seijas, exjugador venezolano e ídolo de Santa Fe, quien en 2010 dejó una frase para la historia.

Por aquel entonces, la prensa colombiana le preguntó a Seijas si se sentía rara la camiseta de Santa Fe sin patrocinio principal, pues para ese momento el león se quedó sin una reconocida marca nacional como sponsor. Luis Manuel miró al periodista, y bastante emotivo, le dijo: “Lo importante es que esté esto (señaló el escudo), ya después quien quiera estar, estará. Dentro de la cancha, eso importa muy poco”.

15 años después, este jueves 25 de septiembre de 2025, Frasica puso la imagen de Seijas en su historia de Instagram, sin texto, solo con la imagen del venezolano, y lo etiquetó. En respuesta, Luis Manuel le contestó: “Nada más importa”.

Intercambio de mensajes entre Omar Fernández y Luis Manuel Seijas. | Foto: Instagram: @lmseijasoficial

Es cierto que la salida de Jorge Bava provocó todo tipo de comentarios. Ahora asumirá en Cerro Porteño de Paraguay, pero se ha ganado un par de críticas debido a su presunta forma de actuar, dejando a Santa Fe en plena campaña.

La despedida de Jorge Bava

“En la vida sabemos cuándo empiezan las historias, pero no siempre cuándo terminan. Hoy me toca despedirme de una historia muy especial, la de ser técnico de Santa Fe”, escribió Bava en su cuenta de Instagram

Y añadió: “Hace seis meses vinimos para intentar llevar al club al lugar que se merece, a pelear hasta el último día por cada trofeo y tuvimos la fortuna de salir campeones. Es un auténtico honor haber contribuido a traer la décima a una institución como esta. Más allá de los resultados, vinimos para competir siempre con intensidad, garra y corazón. Es lo que significan estos colores”.

Imagen de Jorge Bava cuando fue campeón con Independiente Santa Fe. | Foto: Cristian Bayona