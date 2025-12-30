Deportes

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

El Congo podría ser un rival de Colombia en la cita orbital, todo como salga el repechaje intercontinental 1.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
30 de diciembre de 2025, 11:41 p. m.
Partido de El Congo en la Copa Africana llama la atención de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.
Partido de El Congo en la Copa Africana llama la atención de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Avanza la Copa Africana de Naciones y la Selección Colombia presta especial atención a esta edición 2025. La Tricolor quedó en el grupo K del Mundial 2026, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental 1. En este último jugarán Nueva Caledonia, Jamaica y El Congo; quien gane, entrará a la cita orbital.

Pues este martes, 30 de diciembre de 2025, El Congo venció por 3-0 a Botsuana en la tercera fecha del grupo D en la Copa Africana de Naciones. ¿Lo particular? El primer tanto del encuentro, un golazo por obra de Nathanaël Mbuku.

Asistencia de lujo y golazo de El Congo en la Copa Africana de Naciones

Fue una jugada colectiva sobre los 31′. El Congo atacaba de cara al arco de Botsuana, cuando Kakuta hizo una asistencia de lujo para su compañero Mbuku. Este último definió de manera magistral y sellaron el 1-0 parcial, que luego acabó en 3-0, dejando uno de los tantos más destacados de la Copa Africana hasta ahora.

Con ese resultado, El Congo se clasificó a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Siguen en carrea por el trofeo y es importante en la parte anímica, tomando en cuenta que en marzo del 2026 jugarán el repechaje intercontinental 1.

Deportes

Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

Deportes

Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

Deportes

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

Deportes

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Deportes

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Deportes

Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Deportes

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Semana TV

Mc Baba, el rapero que se volvió viral sin decir una sola palabra

Mundo

Por lo menos 400 muertos dejan deslizamientos de tierra en la República del Congo

Más de la Copa Africana de Naciones

El argentino Gamondi lleva a Tanzania a histórico pase a octavos de la CAN

Tanzania, dirigida por el entrenador argentino Miguel Gamondi, superó la primera fase de la Copa de África de Naciones por primera vez en su historia, 45 años después de su estreno en la competición en 1980, al empatar 1-1 con Túnez, este martes en Rabat.

Ismael Gharbi había adelantado a Túnez en el 43 de penal y en el inicio de la segunda mitad, en el 48, Feisal Salum estableció el 1-1 definitivo en el marcador, en este partido de la tercera y última jornada del grupo C.

Con 2 puntos (dos empates, una derrota), los tanzanos acabaron terceros del mismo y avanzaron como uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos.

Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

Tanzania nunca en su historia ganó un partido en la principal competición africana, pero en cualquier caso esta clasificación es ya un éxito para el equipo y para su seleccionador argentino de 59 años, Miguel Ángel Gamondi, con amplia experiencia en el fútbol africano y nombrado a principios de noviembre de cara a este torneo.

Túnez también se clasificó, en su caso como segundo del grupo con 4 puntos, en una llave donde Nigeria, ya clasificada desde la segunda jornada, terminó esta ronda a lo grande, sellando un tercer triunfo en tres partidos al vencer 3-1 a Uganda, que quedó colista y eliminada.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

Revelan el nuevo salario de Marino Hinestroza en Boca Juniors, en medio de las negociaciones con Atlético Nacional

Dibu Martínez y una particular discusión con los hinchas de Arsenal.

Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

¿José Enamorado a Gremio? Junior de Barranquilla ya habría dado primera respuesta.

Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

Jhon Arias, volante colombiano.

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

El error de Yerson Mosquera, ante Manchester United, en Old Trafford.

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Nikola Jokić NBA

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Luis Díaz y Hakimi.

Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Partido de El Congo en la Copa Africana llama la atención de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Jhon Arias con Joshua Zirkzee.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Oficial Luis Díaz

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Noticias Destacadas