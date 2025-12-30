Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Avanza la Copa Africana de Naciones y la Selección Colombia presta especial atención a esta edición 2025. La Tricolor quedó en el grupo K del Mundial 2026, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental 1. En este último jugarán Nueva Caledonia, Jamaica y El Congo; quien gane, entrará a la cita orbital.

Pues este martes, 30 de diciembre de 2025, El Congo venció por 3-0 a Botsuana en la tercera fecha del grupo D en la Copa Africana de Naciones. ¿Lo particular? El primer tanto del encuentro, un golazo por obra de Nathanaël Mbuku.

Asistencia de lujo y golazo de El Congo en la Copa Africana de Naciones

Fue una jugada colectiva sobre los 31′. El Congo atacaba de cara al arco de Botsuana, cuando Kakuta hizo una asistencia de lujo para su compañero Mbuku. Este último definió de manera magistral y sellaron el 1-0 parcial, que luego acabó en 3-0, dejando uno de los tantos más destacados de la Copa Africana hasta ahora.

Con ese resultado, El Congo se clasificó a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Siguen en carrea por el trofeo y es importante en la parte anímica, tomando en cuenta que en marzo del 2026 jugarán el repechaje intercontinental 1.

Más de la Copa Africana de Naciones

El argentino Gamondi lleva a Tanzania a histórico pase a octavos de la CAN

Tanzania, dirigida por el entrenador argentino Miguel Gamondi, superó la primera fase de la Copa de África de Naciones por primera vez en su historia, 45 años después de su estreno en la competición en 1980, al empatar 1-1 con Túnez, este martes en Rabat.

Ismael Gharbi había adelantado a Túnez en el 43 de penal y en el inicio de la segunda mitad, en el 48, Feisal Salum estableció el 1-1 definitivo en el marcador, en este partido de la tercera y última jornada del grupo C.

Con 2 puntos (dos empates, una derrota), los tanzanos acabaron terceros del mismo y avanzaron como uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos.

Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

Tanzania nunca en su historia ganó un partido en la principal competición africana, pero en cualquier caso esta clasificación es ya un éxito para el equipo y para su seleccionador argentino de 59 años, Miguel Ángel Gamondi, con amplia experiencia en el fútbol africano y nombrado a principios de noviembre de cara a este torneo.

Túnez también se clasificó, en su caso como segundo del grupo con 4 puntos, en una llave donde Nigeria, ya clasificada desde la segunda jornada, terminó esta ronda a lo grande, sellando un tercer triunfo en tres partidos al vencer 3-1 a Uganda, que quedó colista y eliminada.

*Con información de AFP.