Mamá de Pelé ya se enteró de la muerte de su hijo: así fue el duro momento

El pasado jueves, 29 de diciembre, el mundo se enteró de la muerte de Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, debido a un cáncer de colon por el que estaba internado desde hace un mes en el hospital Albert Einstein de São Paulo.

Sin embargo, lo que llamó la atención en su momento es que su hermana, Maria Lúcia do Nascimento, le confirmó a ESPN Brasil que doña Celeste, madre del tres veces campeón del mundo, aún no sabía de su fallecimiento, pues en esos días le habían informado que se encontraba en mal estado de salud.

“Ella no sabe, hablamos, pero ella no sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, indicó Maria Lúcia, que se refiere al legendario jugador de Brasil como ‘Dico’, apodo con el que solo lo conocían en el seno de su casa. “No sabe, no sabe. A veces digo: Dico está así, pero oremos por él, ¿vale, mamá?. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, agregó.

Es importante mencionar que doña Celeste nació en Três Corações, mismo lugar donde 18 años después dio a luz al mejor futbolista de la historia. Se sabe que quedó huérfana muy joven, por lo que fue criada por su hermana mayor, que era bastante estricta.

Sobre la historia de amor con el padre del legendario jugador, se conoce que se casaron en el 29 de julio de 1939. Ella tenía 16 años y su esposo, Dondinho, 26.

En total fueron tres hijos: Zoca, fallecido en 2020, Pelé y Maria Lúcia, única heredera en vida de la familia Arantes. “Gracias a Dios tuvimos una gran infancia con Dico, no recuerdo que hayamos tenido ningún desacuerdo. Después de más adultos, sí, pero nunca dejar pasar las cosas. Siempre con amor, amistad, siempre respetándonos unos a otros”, dijo en la entrevista para ESPN.

No obstante, este miércoles, 4 de enero, el grupo de medios brasileño Récord informó que la mujer de 100 años, los cuales cumplió el pasado 20 de noviembre, ya se enteró de la muerte del ídolo de Brasil y el Santos, según ellos postrada desde su cama.

Según el medio de comunicación R7, la periodista Ana Paula Neves habló con María Lucía, en donde le confirmó que ya le habían dado la dura noticia a doña Celeste. El medio especifica que la noticia fue dada por la hermana del astro mundial, y que todos sus familiares tenían dudas sobre cómo iba recibir la información.

Funeral Pelé - Foto: AFP

Por otra parte, María Lucía también reveló cuáles fueron las últimas palabras de Pelé, en el marco de los actos conmemorativos al astro.

La mujer, quien estuvo con él en el día de su muerte, aseguró que Pelé estuvo muy tranquilo, ya que sabía el proceso que venía pasando. “Él estaba tranquilo, gracias a Dios; creo que era consciente del proceso”, explicó, según cita el portal brasileño G1.

“Yo le dije: ‘Yo vuelvo luego’, y él me dijo ‘está bien’. Entonces yo le dije: ‘Quedas con Dios’ y él me respondió ‘Gracias, ve con Dios’. Esa fue la última vez que hablé con mi hermano”, añadió do Nascimento.

Homenajes por lo alto

A raíz de esto, el lamento por completo de los amantes a él y su exquisita técnica se han unido en homenajes para demostrarle su infinito cariño.

Uno de los más sentidos y que se ha hecho viral durante las últimas horas fue el que dio a conocer la Prefeitura de Santos a través de sus redes sociales. Destacó un espectáculo que se realizó en los cielos de esa ciudad brasileña y en donde fueron necesarios 80 drones, todos con luces de diferentes colores, que armaron entre la oscuridad de la noche del 31 de diciembre de 2022 para el ídolo de la selección de Brasil.

En el hilo que se pudo conocer a través de las redes sociales, junto al video completo de las muestras que hicieron las aeronaves en el cielo, se describió así el espectáculo: “¡Poco antes de que los fuegos artificiales den la bienvenida al 2023, un homenaje de la ciudad digno de la majestad del Rey del Fútbol!”.

Pelé fue homenajeado en el cielo con 80 drones. - Foto: Captura de pantalla: Prefeitura de Santos y AFP.

A la par de las luces que ya adornaban el firmamento, también se pudo ver que estas iban organizadas de una manera precisa en busca de formar “un espectáculo de luces y colores. 80 drones colorearon el cielo a lo largo de la costa de Santos, conmoviendo a la multitud que seguía el espectáculo contando la trayectoria de @pele, el Atleta del Siglo, exestrella del fútbol, que se presentó ante el mundo con la camiseta de @santosfc”, dijeron.