Manchester United condena al Wolverhampton de Jhon Arias al descenso: tabla en Premier League

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, se completó la fecha 15 de la Premier League con el partido entre Wolverhampton, de Jhon Arias, y Manchester United. Jugaron en el estadio Molineux y el marcador acabó en goleada.

Manchester United aplastó por 4-1 a Wolverhampton y eso es noticia. Los Wolves siguen sin ganar ni un solo partido en lo que va de la temporada y desperdiciaron una gran oportunidad de descontar con sus rivales por el descenso.

Jhon Arias, con Wolverhampton, ante Manchester United. | Foto: Wolves via Getty Images

Tabla de posiciones en Premier League: Wolverhampton es colero y huele de cerca el descenso

Con el triunfo, Manchester United se coloca en el puesto 6 de la tabla de posiciones con 25 puntos. Eso le da clasificación parcial a puestos europeos de cara a la siguiente temporada.

Por su parte, Arsenal es líder con 33 unidades, seguido por Manchester City, que tiene 31, y el top tres lo cierra Aston Villa con 30.

La otra cara de la moneda la vive Wolverhampton de Jhon Arias. Está en el último puesto (20) con apenas dos puntos en dos empates y 13 derrotas. No saben lo que es ganar y el descenso parece estar cada vez más cerca.

Así fue el Manchester United vs. Wolverhampton: Jhon Arias fue titular y jugó 70′

Contra un equipo a la deriva, que no ha conseguido ni una sola victoria desde el inicio del campeonato, los jugadores de Ruben Amorim abrieron el marcador con un gol cómico de Bruno Fernandes, que acertó a pesar de sufrir dos resbalones (25′).

Pero tras varias grandes ocasiones falladas, los Red Devils pecaron de exceso de confianza.

Permitieron que el Wolverhampton levantara la cabeza y empatara justo antes del descanso, gracias al exjugador del Estrasburgo Jean-Ricner Bellegarde, que remató de manera acrobática un centro en el punto de penalti (45′+2). Fue el primer gol de los Wolves en el campeonato desde el 26 de octubre.

Manchester United retomó su seriedad al inicio del segundo tiempo y, tras una buena jugada, Bryan Mbeumo le devolvió la ventaja (51′).

Manchester United celebra su triunfo ante los Wolves y pelea por puestos europeos. | Foto: Getty Images

Bellegarde, que debería participar en la Copa del Mundo el próximo año con el sorprendente equipo de Haití, se lesionó y tuvo que abandonar el campo cojeando. Su equipo se desmoronó.

Mason Mount, bien asistido por Bruno Fernandes, amplió la ventaja (62′) y el portugués culminó su gran noche con un último gol de penal (82′), bajo la mirada desesperada del público del Molineux Stadium.