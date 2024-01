Marcela Gómez, presidenta del América, habla por primera vez sobre la fallida negociación con el chileno Arturo Vidal: “No puedo dejar de hacer algo por el miedo a fallar”

SEMANA: Cuéntenos de usted y cómo llegó a la presidencia del América de Cali…

MARCELA GÓMEZ: Soy una mujer soñadora que toda la vida ha vivido en el deporte, que ha querido formar futbolistas y potenciar deportistas. Fui tenista, me formé en la actividad física en general y he llevado esas experiencias al fútbol. Soñé con un centro deportivo en Candela –sede del América de categorías menores y donde estaba el equipo femenino–, pude desarrollar muchas cosas alrededor de eso. Crecí con mis papás y sus empresas, y estudié gestión deportiva.

Me preparo en metodología, formas de entrenar, en la parte administrativa y me gusta mucho la dirección deportiva, conformación de nóminas, conocer el jugador y el modelo en el que encaja. He hecho un proceso de formación que incluye retroalimentación, conocer presidentes, directores deportivos y experimentar diferentes modelos. Viajamos a conocer el proyecto de Independiente del Valle, diseñé, junto con un grupo interdisciplinario, un proyecto llamado Magia para el desarrollo del fútbol femenino.

Me rodeé bien en mi equipo de trabajo; por ejemplo, en gestión humana tenemos una persona que trabajó muchos años en el Comité Olímpico Colombiano; el director jurídico viene de un bufete de abogados que asesora a los equipos en transferencias; el de logística y mercadeo trabajó en Estados Unidos en temas de Fórmula 1 y trabajamos en equipo para tomar buenas decisiones.

Adrián Ramos y Luis Paz se quedaron en el América por la gestión de Marcela Gómez. Son líderes en el equipo y con ellos mantiene contacto directo y les comparte su proyecto deportivo. | Foto: Aymer álvarez

SEMANA: ¿Y cómo llega a la presidencia del América masculino?

M.G.: Parte de lo que estaba haciendo desde lo administrativo, no de la toma de decisiones, ya lo hacía antes con el femenino. Siempre pensando en que los ingresos y egresos aumentaran. Siempre pensaba que teníamos que tener un proyecto ambicioso, contratar bien, tener buenos jugadores y la plata se tiene que conseguir con una marca como América. Hubo un momento en el que hablé con Adrián Ramos, que no se sentía muy cómodo con el proyecto deportivo que traían, que no estaba alineado con sus mismos objetivos, yo le conté de lo que planeaba. Mi papá fue viendo que su hija y el jugador insignia, coincidían.

Es como lo que se hizo en el femenino: un equipo con una base de jugadoras referentes, con buena comunicación con las capitanas, el DT, solidez en la base, pocos cambios y año a año estar peleando en todas las instancias, partiendo de una buena confección de la nómina, conseguir patrocinadores. Adrián estuvo de acuerdo, quería que se tuviera en cuenta al jugador, su carácter, comportamiento, familia, que entendiera el significado de este escudo. Mi papá concluyó que las cosas no estaban funcionando, que había que hacer un cambio. En ese momento Adrián y Luis Paz no iban a seguir y como familia tomamos la decisión de que hubiera en el puesto alguien de la familia.

SEMANA: ¿Adrián Ramos la catapultó a la presidencia?

M.G.: Yo le dije a él que no me llamaba mucho la atención por lo mediático, yo estaba acostumbrada a trabajar más en silencio, me gusta más que el trabajo hable por uno. Prefería generar una sinergia con las ideas de los demás. Ellos (Adrián y Luis Paz) me dijeron que si lo estaba haciendo bien con el femenino y pensando así en grande, que le diera. Yo les dije que para mí era muy importante los capitanes y que si se venían conmigo me ´tiraba´ y si no, no. Era un susto para todos, pero Adrián es muy sensato, líder, preocupado hasta por los sub 20, es hincha, le duele el América y su sentido de pertenencia no lo van a encontrar en todo el mundo. Yo sé que no piensa solo en él sino en toda la institución y tiene una visión muy amplia por su experiencia.

SEMANA. Cuando Adrián Ramos decida retirarse, ¿lo haría parte de su equipo?

M.G.: Adrián quiere ser entrenador y Paz, se ve desde la parte directiva. Una vez retirados, les dije que se vinieran a Ramos como DT o el proceso que él quiera vivir y a Luis, que es contador, que tiene un puesto garantizado, incluso él es el que pasa todo el tema de los premios, les explica a los jugadores los cuadros económicos.

Adrián Ramos, jugador del América de Cali. | Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

SEMANA. ¿Y su mamá? Dicen que la esposa de Don Tulio también es muy poderosa en el equipo

M.G.: Mi papá genera ideas todo el día: monta negocios todo el día, inventa maneras de hacer plata. Pero mi mamá es la que aterriza esas ideas y genera la sinergia de los equipos de trabajo. Hace las reuniones, comité, llama a las personas que necesita, empodera. La fortaleza más grande de ella es hacer que las cosas funcionen a través de la unión de equipos de trabajo.

SEMANA. ¿Cómo la recibe el gremio de los presidentes en el masculino?

M.G.: He hablado con algunos por temas de préstamos de jugadores y me ha ido bien. Algunos me han dicho que cuando se hace el proceso desde abajo se entienden mejor las cosas. El fútbol masculino necesita de rodearse bien desde el liderazgo. Igual ellos siguen viendo a mi papá como gran parte de este proceso.

SEMANA. ¿Cómo es su carácter de líder?

M.G.: Me veo sería porque todo el tiempo estoy pensando muchas cosas. Vengo de un deporte en el que hay que tomar decisiones como el tenis, pero en el fútbol se juzgan esas determinaciones desde la óptica del hincha, sin muchas veces tener el conocimiento de causa. Si no hago un cambio, si no busco otros ingredientes no tendré resultados diferentes.

SEMANA. ¿Usted entonces siempre ha sido el poder detrás del poder de don Tulio?

M.G.: Siempre he tenido mucha injerencia en categorías de formación, femenino, trabajando duro en la parte administrativa. En el masculino daba opiniones, la palabra final la da mi papá. La diferencia es que ahora se han incorporado distintas personas, en el análisis. Hablamos con los capitanes para que nos ayuden a averiguar de los jugadores, como se comportan, entrenan, que tengan un buen hogar y que quieran gloria y títulos, cómo reaccionan a la presión.

SEMANA: ¿Por qué sacó a Lucas González de la dirección del equipo?

M.G.: Yo con Lucas fui muy honesta. Le dije que había cosas que ajustar, que pensara diferente el fútbol o que tuviera otra idea como entrenador. Que sentía que un proceso así tomaría mucho tiempo para ser exitoso. América con tres o cuatro semestres sin resultados no aguanta porque necesita títulos. Es importante la forma, el modelo y crear una identidad que debe ser ganadora por los hinchas y la inversión que hacemos. Sentí que no hizo los ajustes necesarios desde la conciencia en el juego. Él fue honesto en decir que eso lo estaba trabajando y lo iba a ir desarrollando, pero no se dio.

Para Vidal su llegada al América de Cali no fue opción real | Foto: Getty Images

SEMANA. ¿Usted le dijo a Lucas que no estaba tranquila?

M.G.: Le dije que la forma de él jugar, de proponer muchas cosas, lo que él veía del juego, generaba mucha incertidumbre. Había éxito en la presión arriba si lo que se generaba era gol, pero si había una transición sentía que éramos muy vulnerables.

SEMANA. Es decir, ¿usted sentía como la mayoría que él no se defendía bien?

M.G.: Yo sentía que su vocación al juego propositivo, de salir siempre a atacar, siempre y cuando se marcaba, no había problema. Pero también sentía que no había existido los ajustes necesarios desde la conciencia en el juego. Él fue honesto en decir que eso lo estaba trabajando y lo iba a ir desarrollando, pero me preocupaba que tenía una idea de cambiar la visión ya forma en la que se jugaba el fútbol en Colombia y poder demostrar muchas cosas sobre ese fútbol. Estaba más orientado hacia eso, que hacía veces, ganar. Incluso lo hablamos varias veces. Pasó con Gamero, muchas veces y no ganó, pero cuando pasó a ser más práctico, un líder que entendió que lo vistoso no siempre daba títulos, consiguió más. Se le notó la evolución como jugador.

SEMANA: Pero eso se sabía desde el semestre pasado, ¿por qué aguantar a Lucas y sacarlo a una semana de iniciar el torneo 2024?

M.G.: Porque las decisiones de dejarlo no fueron mías. Había una secretaría técnica, diferentes personas en cabeza del anterior presidente, Mauricio Romero. Una vez llegué, empezamos a socializar mis preocupaciones y dudas de lo que estaba pasando. Yo estoy poniendo mi cabeza, una gran inversión, un proyecto ambicioso, pero priorizaba más el querer cambiar el fútbol y jugar vistoso que ganar.

SEMANA. ¿Se sintió desautorizada por Lucas?

M.G.: No, porque no le di órdenes. Siempre conversamos muy cordialmente de metodología, sistema de juego, los jugadores y nunca sentí que no hiciera lo que le dijera por qué nunca fue la intención. Fue libre de hacer sus cosas, solo le plantee preocupaciones en algunos momentos de la fase defensiva, de poder tener el recambio de extremos, de los lesionados, de generar muchas opciones sin concretarlas. Sentí que escuchaba, pero que pedirle algo diferente era no ser él y cambiarle la esencia.

SEMANA. Resumiendo, ¿si en usted hubiera estado la decisión de llevar a Lucas al América, lo nombra DT?

M.G.: Cuando se estaba decidiendo para traerlo y yo era parte del comité en el que tenía que opinar, dije que no.

Lucas González y Alexis Henríquez. | Foto: John Paz

SEMANA. A Lucas le dicen “gomelo, agrandado, prepotente” ¿Es verdad, es una persona difícil?

M.G.: Yo creo que cuando uno tiene mucho conocimiento y tiene una visión tan amplia y moderna de muchas cosas, esas ganas de querer mostrarlas, toman un poco más de tiempo de lo que uno quiere. No sé si la palabra sea agrandado, prepotente, diría que es una persona muy exigente y muy recia en sus determinaciones y lo que le pide a los jugadores dentro y fuera de la cancha.

SEMANA. ¿Es verdad que se pelearon usted y Lucas y que se rompió el camerino con él como DT?

M.G.: No, no hubo ninguna pelea. La reunión final fue muy cordial, con honestidad. De todo el cuerpo técnico, comité y mpaximos accionistas. No hubo faltas de respeto. Discusiones en el camerino tampoco sé que tuvieron.

SEMANA: Hablemos de Arturo Vidal. ¿Siente que él se burló del América?

M.G.: No, no lo siento así. Creo que es un proceso de todos los jugadores, que a la hora de analizar las oportunidades que tienen y del nivel ponen sobre la mesa lo que les ofrecen. Era un salto de calidad importante, pero ya estaba tomando mucho tiempo. Hablamos con varias marcas, mi papá todo el tiempo tuvo contactos con empresarios. Llegó un punto en el que, como institución, decidimos parar y enfocarnos en otro proceso. Lo de usarnos para otras negociaciones puede ser verdad o no, eso lo sabe él.

Nosotros, genuinamente, quisimos traerlo, demostrar que había voluntad, un buen trabajo, hablamos directamente con él y lo vimos posible. Vidal y su agente saben qué tan sinceros fueron con nosotros, aunque no siento que se hayan aprovechado. Tal vez ya quiere ir a su país. A veces a los equipos les da miedo buscar a este tipo de jugadores porque se gestiona y no se da, dicen que es humo. Yo lo intenté, busqué la manera, pero no puedo dejar de hacer algo por el miedo a fallar o a perder.

SEMANA. ¿Qué piensa de las declaraciones del presidente de Colo Colo?

M.G.: No lo escuché, pero si sé que una cosa es cuando alguien lo invita a salir a uno y la otra cuando el amor de la vida lo hace. Es como la relación de Adrián con América y debe ser así con Arturo y Colo Colo.

SEMANA. ¿Vidal tiene la puerta cerrada en el América?

M.G.: No, no puedes decir de esta agua no beberé como dice mi papá. En este mercado es difícil, pero de que no pueda volver no lo digo. Veo que se orienta a otra opción que no es Colombia.

SEMANA: ¿Y si no se da lo de Ricardo Gareca como nuevo técnico?

M.G.: Yo fui muy honesta en el video, hablé de nuestro plan A, porque es el ideal, ese es el técnico del que hablamos desde que llegamos al América por ser ídolo y sus buenos resultados. Nuestro sueño es ganar la Copa Libertadores.

SEMANA: Pero habrá quienes digan que no lograr a Gareca y a Vidal podría ser su primer fracaso como presidenta del América…

M.G.: Siento que el fracaso sería volver a tener un semestre en el que no peleemos títulos. Intentar traer a los mejores no lo es.

Lucas González, extécnico del América, en rueda de prensa. | Foto: Dimayor

SEMANA. ¿Y si no se da lo de Gareca?

M.G.: Yo fui muy honesta en el video, hablé de nuestro plan A porque es el ideal, ese es el DT del que hablamos desde que llegamos al América, por ser ídolo, sus buenos resultados. Tenemos opciones B, C, D una persona que pueda gestionar y competir en torneos internacionales. Nuestro señor es ganar la Copa Libertadores.

SEMANA: ¿Se arrepiente de haber hecho el video?

M.G.: Quisimos dar claridad sobre lo que estaba pasando porque había un tema con Vidal, Lucas y Gareca. Fuimos muy claros al decir que el Tigre era nuestro plan A, pero también teníamos otros procesos andando en ese sentido. Cuando tomas la decisión de ser transparente, tomas riesgos. Escogimos dar la información porque había falsas noticias. Aclarar es un punto importante. Sabemos que hay negociaciones en reserva. El hincha se fija mucho en las redes oficiales del club y pretendemos ser honestos.

SEMANA: ¿Lo de Gareca cómo avanzó?

M.G.: Nosotros hablamos con él, tiene un proceso en Chile que estaba quieto y se reactivó. Tenía un tema con un banco y parece que se solucionó y competir con 3,5 millones de dólares es difícil. Buscamos patrocinadores para que se vincularan al proceso. Ajustamos que viniera el fin de semana, pero tenía temas personales. Fue difícil, pero había que intentarlo. Tenemos una muy buena relación. Esto es oferta y demanda, sentimos que es el técnico ideal. Preguntó siempre por el proyecto deportivo, las metas, desarrollo del equipo, fichajes y las herramientas humanas para un proyecto ganador. Les hablamos de los jugadores, sabía que teníamos una nómina muy competitiva con mezcla de experiencia y juventud.

SEMANA: ¿Cuál es su próxima gran apuesta, una contratación con la que sueña?