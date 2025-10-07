Suscribirse

Más clasificadas al Mundial 2026: estas se sumarían en octubre a la lista donde está Colombia

En la doble fecha FIFA que se avecina podrían sumarse más naciones a la lista de 16 cupos directos que ya están establecidas en la Copa Mundo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 8:42 p. m.
Eliminatorias FIFA al Mundial 2026 siguen definiendo sus 48 selecciones clasificadas.
Eliminatorias FIFA al Mundial 2026 siguen definiendo sus 48 selecciones clasificadas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En el Mundial United 2026 ya hay 16 cupos que quedaron definidos, de los 48 que están preestablecidos a darse para la cita reestructurada por FIFA.

Sudamérica ya sentenció los seis que irán de manera directa; solo resta por saberse si por medio del repechaje hay uno más que sería para Bolivia.

Demás confederaciones aún están en disputa de los lugares y durante la doble fecha de octubre, se podrían confirmar otras clasificaciones desde África y Europa.

Gianni Infantino es quien está a la cabeza de la FIFA y todas las decisiones rumbo al Mundial 2026
Gianni Infantino es quien está a la cabeza de la FIFA y todas las decisiones rumbo al Mundial 2026 | Foto: FIFA via Getty Images

En su página web oficial, la FIFA hizo un recuento, una a una, de las naciones que están con altas probabilidades de entrar a la cita orbital.

El panorama en el continente africano tiene como posibles aspirantes a Argelia, Cabo Verde y Costa de Marfil.

Argelia asegurará su clasificación en la jornada 9 si:

  • Derrota a Somalia.
  • Empata con Somalia y tanto Uganda como Mozambique no ganan.
  • Uganda y Mozambique pierden.

Cabo Verde obtendrá el cupo si:

  • Vence a Libia.
  • Empata con Libia y Camerún, no logra vencer a Mauricio.

Costa de Marfil confirmará su clasificación si:

  • Derrota a Seychelles y Gabón pierde frente a Gambia.

Egipto se clasificará si:

  • Vence a Yibuti.
  • Burkina Faso no consigue ganarle a Sierra Leona.
Contexto: FIFA se puso firme con Argentina y la castigó para el Mundial 2026: iniciará con desventaja

Otros países también podrían asegurar su lugar próximamente, aunque dependen de resultados ajenos para concretarlo.

Ghana se clasificará si:

  • Derrota a República Centroafricana y Madagascar no vence a Comoras.

Senegal confirmará su cupo si:

  • Derrota a Sudán del Sur y RD del Congo no logra imponerse ante Togo.

Europa también vibra con las Eliminatorias

En el Viejo Continente las cosas están algo más apretadas, pero es claro que algunas de las favoritas tomaron ventaja ya para estar en la próxima Copa Mundo.

Croacia asegurará su clasificación el 12 de octubre si:

  • Derrota a Chequia y a Gibraltar, y Chequia no vence a las Islas Feroe.
  • Derrota a Chequia y empata con Gibraltar, siempre que Chequia pierda ante las Islas Feroe.

Francia sellará su regreso al Mundial el 13 de octubre si:

  • Vence a Azerbaiyán e Islandia, y esta última empata frente a Ucrania.
  • Derrota a Azerbaiyán e Islandia, mientras Islandia pierde ante Ucrania y Ucrania no logra vencer a Azerbaiyán.
La Selección de Francia podría asegurar su cupo al Mundial en la próxima doble fecha FIFA
La Selección de Francia podría asegurar su cupo al Mundial en la próxima doble fecha FIFA | Foto: Getty Images

Eslovaquia se clasificará el 13 de octubre si:

  • Vence a Irlanda del Norte y Luxemburgo, Alemania no derrota a Luxemburgo y el partido entre Irlanda del Norte y Alemania termina en empate.

Suiza confirmará su lugar el 13 de octubre si:

  • Derrota a Suecia y Eslovenia, y Kosovo no gana ninguno de sus duelos ante Eslovenia y Suecia.

Inglaterra asegurará su clasificación el 14 de octubre si:

  • Vence a Letonia y Serbia no gana ambos encuentros frente a Albania y Andorra.
  • Empata con Letonia, Serbia iguala con Albania y luego no logra vencer a Andorra.
Contexto: FIFA, implacable: quitó triunfo a selección que iba al Mundial 2026 y la hace penar con su cupo

Noruega sellará su esperado regreso al Mundial el 14 de octubre si:

  • Vence a Israel e Italia no gana ninguno de sus compromisos ante Estonia e Israel.

Portugal obtendrá el cupo el 14 de octubre si:

  • Derrota a la República de Irlanda y a Hungría, y Armenia no gana ninguno de sus partidos frente a Hungría y la República de Irlanda.

España se clasificará el 14 de octubre si:

  • Vence a Georgia y Bulgaria, Turquía no derrota a Bulgaria y el duelo Turquía–Georgia termina empatado.

Listado de las 16 clasificadas al Mundial 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Japón (AFC)
  5. Nueva Zelanda (OFC)
  6. Irán (AFC)
  7. Argentina (Conmebol)
  8. Uzbekistán (AFC)
  9. Corea del Sur (AFC)
  10. Jordania (AFC)
  11. Australia (AFC)
  12. Brasil (Conmebol)
  13. Ecuador (Conmebol)
  14. Uruguay (Conmebol)
  15. Colombia (Conmebol)
  16. Paraguay (Conmebol)

