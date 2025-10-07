Más clasificadas al Mundial 2026: estas se sumarían en octubre a la lista donde está Colombia

En el Mundial United 2026 ya hay 16 cupos que quedaron definidos , de los 48 que están preestablecidos a darse para la cita reestructurada por FIFA.

Sudamérica ya sentenció los seis que irán de manera directa; solo resta por saberse si por medio del repechaje hay uno más que sería para Bolivia.

Demás confederaciones aún están en disputa de los lugares y durante la doble fecha de octubre, se podrían confirmar otras clasificaciones desde África y Europa.

Gianni Infantino es quien está a la cabeza de la FIFA y todas las decisiones rumbo al Mundial 2026 | Foto: FIFA via Getty Images

En su página web oficial, la FIFA hizo un recuento, una a una, de las naciones que están con altas probabilidades de entrar a la cita orbital.

El panorama en el continente africano tiene como posibles aspirantes a Argelia, Cabo Verde y Costa de Marfil.

Europa también vibra con las Eliminatorias

En el Viejo Continente las cosas están algo más apretadas, pero es claro que algunas de las favoritas tomaron ventaja ya para estar en la próxima Copa Mundo.