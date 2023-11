Medallista le hace monumental desplante a un alcalde y le ‘canta la tabla’ por oportunista en un evento público

Un hecho insólito le da la vuelta al mundo. El deportista peruano Eriberto Gutiérrez, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, en Chile, en la disciplina de canotaje, decidió alzar su voz.

Como suelen hacer la mayoría de los dignatarios de donde son nacidos los deportistas, lo invitó luego de obtener la medalla para hacerle el respectivo homenaje. Con lo que no contaba el alcalde es que el deportista le dijo de todo una vez le pidieron unas palabras por cuenta de su logro en Santiago 2023.

En este video se observa cuando el deportista le dice de todo al alcalde de Abancay, Raúl Peña, y posteriormente se baja de la tarima, ante el aplauso de los presentes. “Qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío. Señor alcalde, en su momento, me negó el apoyo”, aseveró.

Posteriormente, el deportista publicó en Facebook el video con el siguiente mensaje: “La decepción mía!!! Gracias señor Raúl Peña esta medalla también es tuya. no de tu cargo Solo para comentar que por más que borren las imágenes en Canal en vivo de la Municipalidad de Abancay por sus 149 aniversario. Las imágenes siempre estarán atrapadas por otros Esta parte no estará ahí pero aquí si. Y para desmentir lo del desfile, amigos de la municipialidad, nunca me dio su apoyo como lo comentan. Disculpen por las lágrimas...... Es solo impotencia”.

El deportista habló con los medios peruanos y dejó claro por qué hizo lo que hizo. “Muchos años me negaron el apoyo, quizá no confiaban en mis habilidades como deportista. Son muchos quienes no me han respaldado; pero en ese momento me referí solo a quienes estaban ahí”, dijo a La República, de Perú. “Yo soy de una familia muy humilde, vivo en una casa de madera que yo mismo construí y sin los servicios básicos. Para poder sustentar mis gastos, me dedico a la actividad turística y a veces trabajo en la chacra”, agregó el deportista al referido medio.

El medallista también habló con el medio ‘Exitosa’. “Fue un momento muy intenso para mi. La verdad me sentí burlado, ya que yo fuí muchas veces a la municipalidad provincial en busca de apoyo y no obtuve nada en ningún momento [...] Me chotearon por todas las oficinas, conocí todas las oficinas de la municipalidad de Abancay y en ninguna tuve una respuesta bien recibida”, aseveró, al indicar que, por ejemplo, el alcalde que le estaba haciendo el homenaje jamás lo atendió.

“Lo busqué al señor alcalde, me encontré con él, le comenté me dijo que me iban a apoyar y después me dejó con una persona que creo es el asesor de él. Al final nunca me respondieron. Regresé y habían derivado mi documento a oficina de desarrollo social, pasaron meses y al final lo mismo de siempre, nunca me respondió”, agregó al citado medio. Sus declaraciones han contado con el respaldo de cientos de personas y de deportistas peruanos. El alcalde, por su parte, dijo en varios medios de comunicación que él no conocía al galardonado.

Eriberto Gutiérrez, de Perú, sube al podio con su medalla de bronce en la final masculina de kayak cross K1 durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el río Aconcagua en Los Andes, Región de Valparaíso, Chile, el 29 de octubre de 2023. (Foto de Guillermo SALGADO /AFP) | Foto: AFP

Estos fueron los ganadores de medallas el domingo en los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, entre ellos el peruano citado.

- Natación en aguas abiertas

Femenino:

1. Ashley Twichell (USA) - oro

2. Ana Marcela Cunha (BRA) - plata

3. Viviane Jungblut (BRA) - bronce

Masculino:

1. Brennan Gravley (USA) - oro

2. Franco Cassini (ARG) - plata

3. Paulo Strehlke (MEX) - bronce

- Atletismo

20km Marcha femenino:

1. Kimberly García (PER) - oro

2. Glenda Morejón (ECU) - plata

3. Evelyn Inga (PER) - bronce

20km Marcha masculino:

1. David Alexander Hurtado (ECU) - oro

2. Caio Bonfim (BRA) - plata

3. Andrés Olivas (MEX) - bronce

- Básquetbol

Femenino:

1. Brasil - oro

2. Colombia - plata

3. Argentina - bronce

- Canotaje slalom

C1 masculino:

1. Zachary Lokken (USA) - oro

2. Kaua Da Silva (BRA) - plata

3. Leonardo Curcel (PAR) - bronce

C1 femenino:

1. Ana Satila (BRA) - oro

2. Lois Betteridge (CAN) - plata

3. Ana Fernandes (PAR) - bronce

K1 masculino:

1. Joshua Joseph (USA) - oro

2. Pedro Goncalves (BRA) - plata

3. Mael Rivard (CAN) - bronce

K1 femenino:

1. Evy Leibfarth (USA) - oro

2. Omira Estacia Neta (BRA) - plata

3. Lea Baldoni (CAN) - bronce

Kayak Cross K1 masculino:

1. Guilherme Mapelli (BRA) - oro

2. Alex Baldoni (CAN) - plata

3. Eriberto Gutiérrez (PER) - bronce

Kayak Cross K1 femenino:

1. Ana Satila (BRA) - oro

2. Lois Betteridge (CAN) - plata

3. Evy Leibfarth (USA) - bronce

- Ciclismo

Ruta femenino:

1. Lauren Stephens (USA) - oro

2. Miryam Núñez (ECU) - plata

3. Agua Marina Espínola (PAR) - bronce

Ruta masculino:

1. Jhonatan Narváez (ECU) - oro

2. Eduardo Sepúlveda (ARG) - plata

3. Eric Fagúndez (URU) - bronce

- Ecuestre

Evento completo Individual:

1. Caroline Pamucku (USA) - oro

2. Marcio Carvalho (BRA) - plata

3. Lindsay Traisnel (CAN) - bronce

Evento completo Equipos:

1. Canadá - oro

2. Estados Unidos - plata

3. Brasil - bronce

- Judo

-73kg masculino:

1. GAbriel Falcao (BRA) - oro

2. Daniel Borges (BRA) - plata

3. Antoine Bouchar (CAN) - bronce

Gilberto Cardoso (MEX) - bronce

-81kg masculino:

1. Guilherme Cesar (BRA) - oro

2. Jorge Pérez (CHI) - plata

3. David Popovici (CAN) - bronce

Medickson Del Orbe (DOM) - bronce

-63kg femenino:

1. Maylin Del Toro (CUB) - oro

2. Isabelle Harris (CAN) - plata

3. Prisca Awiti (MEX) - bronce

Ketleyn Lima (Bra) - bronce

-70kg femenino:

1. Idelannis Gómez (CUB) - oro

2. María Luz Pérez (PUR) - plata

3. Elvismar Rodríguez (VEN) - bronce

Celinda Corozco (ECU) - bronce

- Tenis

Individual femenino:

1. Laura Pigossi (BRA) - oro

2. Lourdes Carlé (ARG) - plata

3. Julia Riera (ARG) - bronce

Individual masculino:

1. Facundo Díaz Acosta (ARG) - oro

2. Tomás Barrios (CHI) - plata