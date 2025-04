Messi y Cristiano Ronaldo jugarían juntos: voz autorizada da noticia que ilusiona al mundo

“Es algo que tengo pendiente, sería lindo cerrar un ciclo. Creo que se va a dar, se tiene que dar. Tengo que cerrar un ciclo. No hubo una charla todavía. Lo voy a hacer, seguramente lo voy a hacer. Hay que fijarse cuándo. No es fácil”, empezó expresando, en palabras recogidas por TyC Sports .

Continuando con la charla, Tévez habló de grandes momentos que vivió en Manchester United. “Lo que me reí en ese United, porque era un coreano que era Ji-Sung Park, Evra francés y yo que no entendía nada inglés, el coreano que más o menos la llevaba y Patrice que llevaba los tres idiomas. Lo que nos hemos reído los tres, encima todos los miraban y decían: ‘¿Cómo se entienden los tres?‘, porque veían que charlábamos ”, señaló.

Por último, Carlitos mencionó que el escenario elegido es La Bombonera. “Se tiene que dar. Sería lindo este fin de año. No está cerca de una elección. Me tengo que juntar con Román por el tema de la cancha y que no sea otro año, por la política. Todo da vuelta en mi cabeza. Tengo que poner la idea. Me tengo que sentar con él. Se podría hacer a fin de año tranquilamente”, sentenció.